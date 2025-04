Si chiama Danilo Mileto, uno dei concorrenti della prima edizione di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Danilo è in gara con il fratello Fabrizio e insieme formano la coppia dei Fratelli Mileto, due concorrenti NIP di questa prima stagione del nuovo programma. Entrambi originario di Barsi, Danilo è nato nel 1992 e ha conseguito una laurea in Economia. E’ legatissimo al fratello con cui condivide la grandissima passione per il mare e il tifo per la squadra dell’Inter. Non solo, i due lavorano anche insieme nello stesso Tribunale, ma in due settori differenti, ma seguono anche il settore delle aste immobiliari.

Durante la prima puntata di The Couple, infatti Fabrizio e Danilo hanno confessato che con il montepremi della vittoria finale di 1 milione di euro vorrebbero aprire una società insieme per seguire il mercato delle aste immobiliari.

Danilo Mileto, chi è? Da Bari al programma tv The Couple

Danilo Mileto, il concorrente non famoso di The Couple, ha lavorato in passato anche modello partecipando a diverse sfilate ed eventi come confermano le varie foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Non è quindi del tutto nuovo al mondo dello spettacolo e della moda visto che sui social è seguito anche da Paola Benegas, l’agente che si occupa di personaggi come Helena Prestes. Intanto all’interno della casa di The Couple, Danilo si è raccontato durante una cena offerta dal programma in occasione del suo compleanno rivelando le differenze caratteriali rispetto al fratello. ”

“A me piace parlare, il contatto, la realtà. Io devo stare con le persone, devo parlare, devo conoscere” – ha raccontato Danilo alla ex velina Thais Souza Wiggers. Non solo, Danilo ha ammesso: “Se non sto a contatto con la gente un giorno non sto bene. Anche la relazione con la mia ex è stata molto fisica, ci deve essere il contatto emotivo. I musoni con me non devono esistere, musi appesi non esistono. Quando sono nato avevo già le rughe del sorriso, mio padre appena uscito ha detto ‘ma cosa ho combinato?’. Mio padre è come me, mia madre è come lui: sono sempre felici, ma sono più razionali, pensano di più”.

