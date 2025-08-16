Chi è Daria Colombo, moglie di Roberto Vecchioni: la 70enne giornalista e scrittrice veronese è la seconda consorte del cantautore dopo che...

CHI È DARIA COLOMBO? “SVENUTO QUANDO MI HA VISTO? ESAGERATO…”

Chi è Daria Colombo, seconda moglie di Roberto Vecchioni oltre che madre di tre dei suoi quattro figli? Quest’oggi puntiamo i riflettori sulla scrittrice e attivista veronese, compagna di vita dell’82enne cantautore, scrittore e docente sin dagli Anni Ottanta: infatti questa sera, nella nuova puntata di “Evviva!” di Gianni Morandi, show riproposto in questo palinsesto agostano, sarà presente anche il marito nel ricco cast di ospiti per raccontare in musica, parole ed emozioni la lunga storia (in parallelo) dell’emittente di Viale Mazzini e del nostro Paese nel dopoguerra. E proprio l’ospitata dell’ex insegnante di liceo (di cui abbiamo tracciato un piccolo ritratto in un altro pezzo, NdR) nel format ideato dal servizio pubblico ci consente di aprire una finestra sul suo privato e anche su chi è Daria Colombo, moglie di Roberto Vecchioni.

Per raccontare chi è Daria Colombo, moglie di Roberto Vecchioni, possiamo partire dalla sua biografia e la carriera per poi arrivare all’incontro con il cantautore e scrittore brianzolo: figlia dell’ex senatore Vittorino Colombo, si era appassionata all’ambito teatrale e cinematografico dopo essere laureata in Lettere e specializzata proprio in Storia del Teatro: tuttavia sarà la sua parallela passione per il mondo della musica (lavorando come art director per delel importanti case discografiche, tra cui EMI, Sony, Universal e Polygram) a favore il suo incontro con Vecchioni negli Anni Ottanta. Il cantautore, come ricordiamo, usciva dal matrimonio con Irene Bozzi, da cui aveva avuto la prima figlia, Francesca: la coppia deciderà poi di convolare a nozze e nel corso del loro lungo matrimonio, che dura ancora oggi, sono nati tre figli, ovvero Carolina, il compianto Arrigo (scomparso nel 2023 dopo una malattia) e, infine Edoardo, anche lui scrittore e affetto da tempo dalla sclerosi multipla.

MOGLIE DI ROBERTO VECCHIONI, “GLI HO LETTERALMENTE SALVATO LA VITA CON…”

“Avevo sposato un professore, non un cantautore: mi ha fregata!”: questo è uno dei passaggi fulminanti e ironici dell’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’ dalla donna e in cui scopriamo qualcosa di più su chi è Daria Colombo, moglie di Roberto Vecchioni, che, col quotidiano milanese, aveva parlato non solo degli inizi della loro storia d’amore, ma pure della perdita di un figlio e del proprio impegno politico. “All’inizio, ho avuto come alleata la scuola: finché ha fatto il professore, la mattina doveva andare a scuola. Raggruppava i tour d’estate e gli andavo dietro coi bambini. Dopo…” aveva ironizzato la donna accennando al marito sempre in giro. “Roberto vive un’eterna adolescenza. Ha fatto sempre quello che voleva. Ma sono più le cose positive che negative. Innanzitutto, lui è una persona buona” aveva aggiunto, accennando pure al forte legame tra di loro e al fatto che l’82enne senta tanto il bisogno di averla accanto.

In relazione invece al curioso aneddoto raccontato in più di un’occasione dal partner, ovvero un vero e proprio svenimento la prima volta che l’aveva vista, la consorte aveva invece voluto minimizzare e sempre nella chiacchierata con il quotidiano possiamo riportare un passaggio che ci racconta meglio chi è Daria Colombo, moglie di Roberto Vecchioni. “Esagerato! Mamma quanto è enfatico: io avevo venticinque anni, non ero certo male… Ma non mi ricordo che fosse svenuto” aveva spiegato e, a proposito di un’intervista che il compagno aveva dato ad Aldo Cazzullo, sostenendo che Daria l’avesse salvato tante volte nel corso della loro relazione, la scrittrice aveva commentato così: “Io gliel’ho salvata letteralmente quando l’ho costretto a fare accertamenti e poi ha subito interventi che, se non li avesse fatti, moriva”, aggiungendo tuttavia di essere stata la sua salvezza comunque pure “in senso più metaforico (…) quando prendeva direzioni sbagliate”.