CHI È DARIO MORELLO? “IL MIO PRIMO FAN, NON E’ MAI GELOSO DI ME E…”

Chi è Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale, e cosa sappiamo di una delle coppie più gettonate dell’estate oramai alle porte e di una storia che promette di monopolizzare il gossip rosa nei prossimi mesi vista anche la clamorosa ascesa nel panorama musicale dell’artista originari di Bari, arrivata a 36 anni ai vertici delle classifiche nostrane? Questa sera, nella cornice del “Tim Summer Hits”, la cantautrice classe 1989 sarà certamente una delle protagoniste su cui saranno puntati tutti gli occhi dello show in musica che verrà trasmesso su Rai 1: e, al di là dei tormentoni che sta sfornando la diretta interessata oramai da qualche tempo, è interessante approfondire alcuni aspetti della sua vita sentimentale dato che l’artista fa parlare di sé pure per la sopra citata relazione da copertina. Raccontiamo qui dunque chi è Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale.

Per scoprire chi è Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale, e qualche dettaglio sulla loro liaison relativamente recente (la stessa cantante aveva ammesso a “Verissimo” che lei e il suo compagno stanno da poco assieme), dobbiamo affidarci appunto alle parole della diretta interessata, ad alcuni scatti postati sui social dai due -dato che sembrano filare d’amore e d’accordo- e ad alcune biografie che ci regalano qualche chicca sulla vita e la carriera di questo pugile professionista, il cui soprannome è tutto un programma: ‘Spartan’. Originario della provincia di Cosenza e classe 1993, Morello è di qualche anno più giovane della sua attuale fidanzata e nella sua vita c’è stata sempre la passione per la boxe, fin da piccolo…

SERENA BRANCALE SUL NUOVO FIDANZATO, “MI GUARDA SEMPRE CON GLI OCCHI DI…”

Avvicinatosi alla ‘nobile arte’ dall’età di quattordici anni, il pugile calabrese di Cetraro ha cominciato a farsi notare nel giro grazie alle prime vittorie e a un titolo ottenuto in una delle categorie giovanili nel 2008: risale invece a qualche anno dopo invece il debutto tra i ‘pro’ e che ci consente di raccontare qualcos’altro su chi è Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale, dal punto di vista professionale e nel suo privato. Da lì, è stata una piccola scalata, arricchita da un titolo italiano di campione nella categoria di Pesi Welter, a cui fa seguito un titolo WBO Global (2019) e il WBC Mediterranean del 2003 nei Pesi Medi. Tuttavia, come è facile immaginare, la sua notorietà nell’ultimo periodo deriva non solo dalla sua nutrita base di followers e aficionados del mondo del pugilato, ma pure dalla love story con Serena Brancale dopo che era diventata di pubblico dominio. Ma da quanto tempo si frequentano?

Per scoprire qualcosa di più su chi è Dario Morello, fidanzato di Serena Brancale, possiamo rifarci a una bella intervista concessa dalla 36enne a “Verissimo” e in cui parlava dell’uomo in termini entusiastici: “Sono molto fortunata, lui è il mio primo fan” aveva confessato la donna alla padrona di casa, Silvia Toffanin, parlando di Morello come di una persona che la guarda già con gli occhi dell’amore anche se tra di loro la passione è scoppiata solo di recente. “Noi stiamo insieme da poco, ma sono molto felice. Lui è rispettoso” aveva detto del suo Dario, spiegando questo tratto caratteriale del fidanzato col fatto che lui pratica uno sport in cui “insegna il rispetto per sé e per gli altri”. E sulla gelosia e il rapporto di coppia? “Non è mai geloso, ed è felice per qualsiasi cosa io faccia” aveva concluso Serena, ammettendo che Morello ha rappresentato quella ventata di serenità di cui aveva bisogno nella sua vita.