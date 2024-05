CHI E’ DAVID GANDY E IL BULLISMO SUBITO A SCUOLA/”A volte le persone sanno essere molto dure”

In una intervista a Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin, il celebre modello David Gandy si racconta tra presente, passato e futuro, soffermandosi sul triste periodo della scuola, quando era preso di mira e bullizzato dai compagni di classe. Una fase particolare della sua vita, a cui oggi David Gandy guarda con leggerezza e maturità. “Ero introspettivo, volevo stare con me stesso, soprattutto nei gruppi i ragazzi possono essere abbastanza duri, ma tutto questo mi ha reso la persona che sono oggi”, ha detto interpellato da Silvia Toffanin a Verissimo. Bullismo e non solo, David Gandy ha parlato anche della sua vita privata e sentimentale, solitamente tenuta alla larga dai riflettori del gossip.

Una scelta condivisa con la compagna Stephanie, che come lui predilige la riservatezza. “Ho due figlie, una di cinque anni ed una di un anno e mezzo, ora vengo preso di mira dalle ragazze – ironizza Gandy – ma sono un papà molto pratico, andiamo a prenderle a scuola, raccontiamo le favole insieme”. Sulla compagna aggiunge: “E’ molto forte e nel suo lavoro di avvocato ha bisogno di questa riservatezza, non ci troverete sui social media, potrei parlarne ore e ore di lei e delle mie figlie ma non troverete foto sui social”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

David Gandy, chi è il supermodello britannico volto di Dolce & Gabbana

E’ bello da togliere il fiato David Gandy, ma in passato il super modello che tutti associano all’immagine della maison di moda Dolce & Gabbana è stato vittima di bullismo. Proprio così, il bellissimo modello inglese, tra i più affascinanti e rischiasti al mondo, quando era adolescente è stato vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola. A raccontarlo è stato proprio il modello iconico, simbolo di una campagna pubblicitaria storica di Dolce& Gabbana che, dalle pagine di Esquire ha confessato: “è vero. Sono timido, detesto trovarmi al centro dell’attenzione”. Dichiarazioni che a molti stonano considerando la vita che conduce oggi, ma il bellissimo David Gandy ha dovuto subire anche lui attacchi di bullismo tra i banchi di scuola.

“Da ragazzino mi prendevano in giro, non rientravo in certi standard e i coetanei mi bullizzavano” – ha rivelato il super modello inglese che parlando del suo carattere ha confessato – “sono un solitario, amo perdermi a piedi in campagna”. Del resto, va detto, che David non ama parlare della sua vita personale e privata. Sui social, infatti, sono davvero pochissime le immagini che lo ritraggono con la sua famiglia, a conferma del suo carattere schivo e riservato.

Anche David Gandy, il modello di Dolce& Gabbana (e non solo), ha subito bullismo dai compagni di scuola. Carattere schivo e riservato, il modello quando era adolescente ha dovuto convivere e superare a forti attacchi di bullismo legati al suo fisico. Oggi è uno dei modelli più richiesti e ricercati nel mondo della moda, complice anche un fisico pazzesco a cui si dedica con grande sacrificio e costanza. “In realtà faccio quello che ho sempre fatto, tanto sport, tanto allenamento fisico, in pratica quello che fa stare bene me” – ha detto dalle pagine di Esquire parlando della sua invidiabilissima forma fisica.

Non solo, il modello ha aggiunto: “da ragazzo ho giocato a lungo a rugby e cricket, adesso cammino molto, passo diverse ore in palestra e mi regolo nel mangiare, ma si tratta di norme base che seguirei comunque”.











