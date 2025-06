Lutto nel mondo del cinema: è morto David Hekili Kenui Bell, l'attore del live action Lilo & Stitch. L'annuncio doloroso della sorella su Facebook

Chi è David Hekili Kenui Bell: morto l’attore del live action Lilo & Stitch

Il mondo del cinema internazionale piange la morte di David Hekili Kenui Bell, l’attore che è comparso nel live action Lilo & Stitch ispirato all’omonimo film d’animazione della Disney del 2002. Un lutto improvviso che ha profondamente segnato il panorama cinematografico non solo americano ma mondiale, per un attore amatissimo che è comparso nelle sale di tutto il mondo proprio quest’anno, in occasione dell’uscita del live action.

La conferma della morte dell’attore è arrivata da parte della sua famiglia ai microfoni di TMZ, ma la prima a darne l’annuncio è stata la sorella Jalene, che ha condiviso un dolorosissimo post su Facebook nella giornata di domenica per ricordarlo. In particolare, David Hekili Kenui Bell è stato definito “un fratellino generoso, divertente, brillante e bello“, un punto di riferimento per la sua famiglia e che ha saputo donare amore puro ed incondizionato.

David Hekili Kenui Bell: i messaggi in suo ricordo

Jalene, nel lungo messaggio condiviso su Facebook per ricordare il fratello David Hekili Kenui Bell, ha raccontato la bellezza del loro rapporto familiare, ricordando anche quando l’attore portò tutta la sua famiglia a vedere la prima del live action Lilo & Stitch a Kapolei. Al coro di dolore si aggiunge anche la portavoce dell’attore, che lo ricorda così a TMZ: “Sto apprendendo come voi attraverso i social media. È straziante e triste. Era uno dei miei migliori talenti e incarnava il vero significato di aloha… un gigante buono“.

David Hekili Kenui Bell era originario delle Hawaii ed era un grande appassionato di cinema, famoso a livello locale per il suo lavoro di doppiatore nonché attore, in serie come Magnum P.I. e Hawaii Five-0. Le cause della morte non sono state ancora pubblicamente rivelate.