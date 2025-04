Chi segue il caso Pierina Paganelli conosce ormai bene Davide Barzan, il consulente della nuora della vittima, Manuela Bianchi, e del fratello di quest’ultima. Ospite di diverse trasmissioni che si occupano di cronaca nera, è finito nel mirino per de Le Iene, con un servizio firmato da Gaston Zama, il quale ha dato spazio alle accuse che Valeria Bartolucci, moglie dell’indagato per l’omicidio Louis Dassilva, ha mosso contro Davide Barzan, insinuando che si sia spacciato per avvocato.

Lei e il marito erano stati assistiti per un breve periodo dallo studio legale Barzan, per poi prenderne le distanze e arrivare a denunciare il consulente per esercizio abusivo della professione forense. Non era tardata ad arrivare la replica di Davide Barzan, il quale aveva precisato di non essersi mai qualificato come avvocato.

LE ACCUSE DI VALERIA BARTOLUCCI A DAVIDE BARZAN

Ma Bartolucci è tornata alla carica, rivelando a Le Iene che si era fatto salvare sul cellulare come “avvocato Barzan” e aveva fornito pareri sulla strategia difensiva, con consigli a Louis Dassilva quando non era ancora indagato dalla procura di Rimini. Inoltre, Dassilva avrebbe firmato un mandato per la sua difesa a nome dell’avvocato Barzan, ma non Davide, bensì Nunzia, sua sorella. Una formalità per lui, visto che sosteneva che lo studio fosse di entrambi.

Nel frattempo, avrebbe esercitato pressioni sulla coppia affinché Dassilva rendesse interviste in merito all’omicidio di Pierina Paganelli. Per l’avvocato Chiara Rinaldi, che ora rappresenta Valeria Bartolucci, Davide Barzan avrebbe portato avanti una sua strategia difensiva e fornito un’assistenza tecnica alla coppia.

Altra questione delicata è quella che riguarda anche Ezio Denti, in quanto l’investigatore privato, in accordo con Davide Barzan, avrebbe proposto a Dassilva di confessare, perché essendo straniero, sarebbe stato più facile farlo uscire dal carcere. Ma Valeria Bartolucci ha anche rivelato a Le Iene che l’idea era di dare 5mila euro a un tossico che avrebbe dovuto confessare il delitto, scagionando Dassilva.

“DAVIDE BARZAN NON È AVVOCATO, MA CRIMINALISTA”

Le Iene hanno precisato che in realtà Davide Barzan può essere definito un criminalista, quindi cultore del diritto penale, e che si sarebbe specializzato con l’ex generale dei Ris, Luciano Garofano, all’Accademia forense. Anche se si è laureato in giurisprudenza, come da lui dichiarato, non avrebbe mai ottenuto l’abilitazione per esercitare la professione di avvocato, quindi non potrebbe definirsi tale. Per questo Bartolucci l’ha denunciato, sentendosi presa in giro.

Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, Davide Barzan – che non ha voluto commentare il servizio de Le Iene – starebbe valutando la possibilità di intraprendere azioni legali nei confronti del programma, che invece ha annunciato che quel servizio è solo il primo di una seria.

Il giornale ha anche ricordato che Davide Barzan era stato denunciato per truffa, ma due anni fa questa vicenda si è chiusa con il non luogo a procedere da parte del tribunale di Rimini per la remissione della querela, visto che era stato stretto un accordo risarcitorio tra le parti.