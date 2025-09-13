Chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto? "Quando pensi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così..."

CHI È DAVIDE GRAZIANO? DA BATTERISTA DEGLI ‘AFRICA UNITE’ A…

Chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto, e quali sono i motivi dietro la fine della loro lunga storia d’amore? Questo pomeriggio, nella prima delle oramai due canoniche puntate del fine settimana di “Verissimo”, sarà proprio la 60enne comica, attrice e conduttrice radiofonica e televisiva uno degli ospiti che inaugurerà, di fatto, l’ennesima stagione del talk show con alla guida Silvia Toffanin. E se in un altro articolo, quest’oggi, abbiamo tracciato un breve ritratto della storica sodale di Fabio Fazio e anche della sua esperienza di madre in affido, qui parliamo invece della fine della sua relazione più lunga e anche dell’attuale situazione sentimentale: ma chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto, e cosa sappiamo di lui?

Per raccontare la genesi e le motivazioni dietro la rottura della coppia, scoprendo chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto, possiamo partire dalla fine e da una intervista in cui l’attrice torinese aveva parlato di un sentimento di disillusione. “Io pretendo il dissenso leale” aveva spiegato in modo sibillino in una intervista concessa al magazine ‘Oggi’, aggiungendo pure che “tutti ci facciamo i conti, e non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici”.

Insomma, ‘Lucianina’ sembrava far riferimento non solo a Graziano ma ad altre non precisate persone, aggiungendo poi che lei pensava “di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così (…) Al momento sono confusa. Penso che potrei trovare delle sintonie con un’altra persona, ma dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più”. Davvero la cabarettista ha cominciato a pensarsi “da sola” e dedicandosi unicamente ai tre figli?

LITTIZZETTO, “CERCO MARITO MA NON SCRIVETE CHE SONO SINGLE E….”

Parlando di una relazione durata circa vent’anni, dal 1997 al 2018, è difficile ovviamente quali siano stati tutti i motivi dietro un addio non certo facile: ma per scoprire qualcosa di più su chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto, possiamo ricordare che l’uomo, originario di Pinerolo, ha fatto parte in passato del complesso reggae degli Africa Unite come batterista, prima di ‘mettersi in proprio’ e proseguendo la carriera da solista oltre che collaborando con altri artisti italiani di spicco, tra cui Vinicio Capossela e Annalisa. Le foto della coppia assieme, sia per la loro volontà di stare lontani dai riflettori, sia forse come sintomo della crisi nell’ultimo periodo, latitano e quindi per sapere qualcosa di più sul musicista, con cui la Littizzetto aveva avuto in affido due figli, Vanessa e Jordan, dobbiamo fare riferimento alle stesse parole dell’attrice.

“Se hai accanto una persona con cui hai condiviso molto e magari non c’è più passione ma c’è ancora la stima e la possibilità di un futuro di cose in comune, bisogna tener duro”: quest’intervista sembra anticipare la crisi di cui sopra e ci raccontano forse qualcosa di più su su chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto. “Tutto finisce quando perdi la stima: se guardi quella persona e capisci che non è quella che pensavi, forse davvero non c’è più speranza” aveva detto la conduttrice nel 2016, non accennando ovviamente alla sua storia ma lasciando intendere quale sua per lei la ‘linea rossa’ da non superare.

E oggi? Pare che la Littizzetto sia ancora single, come peraltro anticipato da quell’intervista a ‘Oggi’ in cui parlava della difficoltà di instaurare relazioni solide dopo una certa età: “Sì, cerco marito. Mi piacerebbe innamorarmi ma non scrivete che sono single. È una questione delicata e non ha a che fare con i sentimenti miei e di Davide” aveva detto durante una puntata di “Che Tempo Che Fa”, chiedendo rispetto e spiegando pure di non voler entrare troppo dentro l’argomento. “Non voglio che mi prendano d’assalto con mille domande. Ripeto: chiedo rispetto”.