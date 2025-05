CHI È DAVIDE IL FIDANZATO DI FEDERICA BRIGNONE? DOPO NICOLAS RAFFORT…

Chi è Davide il fidanzato di Federica Brignone e cosa sappiamo della vita sentimentale della sciatrice italiana, da sempre molto abbottonata sull’argomento? Nuova puntata di “Verissimo” questa domenica e del ricco parterre di ospiti del talk show in onda sulle reti Mediaset farà parte pure la 34enne sciatrice alpina di origini lombarde che, in collegamento con Silvia Toffanin in studio, si racconterà a 360 gradi, partendo dall’infortunio patito proprio all’indomani dell’intervista registrata per il programma di Canale 5 la scorsa volta, e poi magari allargando il discorso alla propria vita privata e sentimentale. A tal proposito, la diretta interessata è fidanzata con un suo collega da diverso tempo ma sull’uomo non abbiamo molte notizie: dunque chi è Davide il fidanzato di Federica Brignone?

Per raccontare chi è Davide il fidanzato di Federica Brignone dobbiamo fare innanzitutto un piccolo passo indietro, e poi dare conto dell’intervista concessa in coppia dalla sciatrice assieme al fratello Davide (omonimo del suo compagno): infatti, uno degli ex della 34enne è Nicolas Raffort, sciatore freestyle ed ex sciatore alpino di nazionalità francese, caratteristica che condivide con l’attuale fidanzato della Brignone. A detta della diretta interessata, infatti, anche Davide gravita attorno a questo ambiente ed è entrato in scena nella sua vita dopo la fine della storia d’amore di Federica con Nicolas, durata ben otto anni. E a diradare le nebbie sulla propria situazione sentimentale ci aveva pensato la stessa atleta proprio a “Verissimo”, sbottonandosi un po’ sull’argomento e rivelando qualcosa in più sul compagno, definito addirittura (con una punta di esagerazione “top secret” da alcuni siti e media specializzati sul gossip).

BRIGNONE, “SOGNO DI FORMARE UNA FAMIGLIA COME LA MIA PERCHE’…”

Scoprendo chi è Davide il fidanzato di Federica Brignone possiamo dire che la coppia si è formata già da un po’ di tempo anche se i due non sembrano amare molto le luci della ribalta: era stata infatti la stessa sciatrice a parlarne alla Toffanin, accennando a una relazione in cui non ha bisogno di condividere quotidianamente cosa le accade sulle piste e che proprio la comune frequentazione del mondo dello sci è l’occasione per lei di staccare la spina e parlare col suo Davide di altro. “Sì, l’ho conosciuto grazie a lui: è un amico suo” aveva confermato la Brignone proprio a “Verissimo”, spiegando di aver incontrato il fidanzato per merito del fratello. “Hanno lo stesso nome ma soprannomi diversi” aveva scherzato, mentre l’altro Davide si era detto contento della cosa, aggiungendo che “è una sua decisione e io non mi intrometto mai…”.

E proprio nel corso di quella chiacchierata negli studi televisivi del talk show di Canale 5 erano emersi altri elementi che ci permettono di arricchire il puzzle su chi è Davide il fidanzato di Federica Brignone: “Lui è del mio ambiente, ma non sento il bisogno di condividere con lui le mie vittorie. Mi piace passare del tempo con lui, fare delle attività insieme” aveva rivelato la donna, spiegando che però col suo compagno è bello soprattutto condividere anche altre cose come i momenti semplici di quotidianità. E per il futuro? “Ai miei genitori piacerebbe diventare nonni e a me piacerebbe diventare mamma” si era lasciata andare la Brignone, pur correggendo subito il tiro e chiarendo che quel momento non è ancora arrivato per lei. “Ma tra qualche anno avere una famiglia e dei figli è qualcosa che mi piacerebbe…” aveva aggiunto, dicendo di sognare una famiglia proprio come quella che ha avuto lei.