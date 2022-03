Chi è Davide Inserra finalista Italia’s Got Talent/ Bambino ballerino di break dance:”Mi sto allenando sodo”

Chi è Davide Inserra?

Davide Inserra il 12enne siracusano che ha incantato i giudici e il pubblico di Italia’s Got Talent 2022 con la break dance si sta preparando per la finale del 23 marzo. È approdato nell’ultimo appuntamento live con il Golden Buzzer di Federica Pellegrini: quando ha iniziato a ballare sul palco, ha dimostrato subito una tecnica straordinaria e capacità fisiche incredibili. Davide racconta che in realtà prima di approcciarsi a questo genere di ballo, voleva fare l’attore. Una passione nata dopo aver visto il film Mowgli – Il libro della giungla

che ha spinto suo padre a iscriverlo ad un corso di Musical. Qui invece conosce anche l’Hip Hop ed è stato amore a prima vista.

Il giovane Davide infatti, ha capito qual è realmente la sua strada e adesso si allena due ore al giorno. “E’ impegnativo perché comporta degli spostamenti, degli orari, delle ore di attesa per noi, però questo è quello che a lui piace. Per quanto riguarda la finale, è un qualcosa che è successo di inaspettato. Per lui era una “partecipazione” che in questo periodo nella sua esperienza ci poteva stare, però la finale era del tutto inaspettata.” Fa sapere il papà Giovanni durante un’intervista rilasciata a Siracusa News. “È stata un’esperienza che non ho mai provato, perché non mi è mai capitato. Poi è stato figo anche perché me l’ha dato la Pellegrine (il golden buzzer n.d.r.) perché lei è una sportiva.“ Fa sapere entusiasta il giovane ballerino, parlando della sua avventura a Italia’s Got Talent.

Davide Inserra e la coreografia per la finale di Italia’s got talent 2022

Davide Inserra è nato 12 anni fa a Siracusa. Figlio di genitori divorziati ha trovato nella break dance “un’ancora di salvezza che lo distraesse da tante cose, da tanti pensieri” specifica suo padre che lo ha accompagnato al talent show . La sua esibizione, sulle note di un brano di Eminem, ha lasciato il pubblico e i giudici senza parole, in particolare proprio Federica Pellegrini che dopo averlo riempito di complimenti sinceri: “mi piace la tua attitudine, mi piace la canzone che hai scelto e sono sicura la scelta della musica viene anche dai due anni che hai passato a casa incavolato nero perché non potevi ballare (per la pandemia n.d.r.)” ha pigiato il pulsantone provocando la pioggia di coriandoli dorati.

“Mi sto allenando sodo. Mi sento emozionato e sono contento di essere arrivato in finale, di essere arrivato fino a questo punto. Lavorerò ancora sodo finché non ci sarà il giorno della finale” Fa sapere il ballerino ai microfoni di Siracusa News. Poi lancia una piccola anticipazione: “La coreografia sarà con me che ballo, ma ci saranno anche delle comparse. Quindi saremo in gruppo. Si, sarà un po’ diversa perché ci saranno altri personaggi, altre persone intorno a me. Sarà più abbellito, diciamo.” E infine esprime il suo stato d’animo: “Mi aspetto di vincere, nel senso che io farò di tutto per vincere, però l’importante per me è partecipare e spaccare!”

