CHI È DAVIDE LACERENZA, KING DELLE SERATE MILANESI ED EX DI STEFANIA NOBILE

C’è chi lo chiama l’uomo delle Ferrari e chi quello delle sciabolate, ma Davide Lacerenza, al centro oggi della nuova puntata di Farwest su Rai 3, preferisce definirsi il king delle serate di Milano. Ora non ne può organizzare più, visto che è agli arresti domiciliari, che rappresentano una battuta d’arresto nella sua ascesa da favola. Infatti, è partita dal banco di frutta e verdura vicino Pavia, ma il sogno della sua vita era quello di riscattarsi e diventare ricco, così da poter dar sfogo alle sue passioni, come quella per le macchine di lusso.

Così l’ex di Stefania Nobile è passato dalle mani tagliate dal freddo a raccogliere un tesoro che potrebbe aggirarsi sui 900mila euro. La Guardia di Finanza sarebbe riuscita a rintracciarne e sequestrarne 80mila, quindi l’ipotesi è che il resto dei soldi siano finiti all’estero.

Mentre la caccia continua, si ricostruisce la rete di Davide Lacerenza, accusato di aver messo in piedi un giro di droga e prostituzione tramite la sua Gintoneria. Di certo in questa vicenda c’è che non faceva nulla per nascondere la sua ricchezza, anzi la mostrava e ostentava, ma ora la sua corsa potrebbe essere arrivata al capolinea.

LA PARABOLA DI DAVIDE LACERENZA

Ora si susseguono le ricostruzioni di questa figura che ha sorpreso per la sua rapida ascesa, visto che Davide Lacerenza si è ritrovato in poco tempo da lavorare come scaricatore di patate al mercato ortofrutticolo di Milano con lo zio di Trinitapoli ad arricchirsi. Un’ascesa che è passata anche per spogliarelli, perché ha svolto anche quest’attività a Milano, prima di mettersi in proprio. Potrebbe essere l’esempio perfetto di chi, partendo dal basso, riesce a trovare il successo, ma rischia di essere quello di chi per colpa dei suoi eccessi poi crolla.

Di origini pugliesi, Davide Lacerenza è nato e cresciuto a Milano, dove la svolta è arrivata quando ha conosciuto Stefania Nobile. Con lei rilevò nel 2005 una trattoria diventata la Gintoneria. Non sono mancate le difficoltà, è stato anche chiuso per un incendio, poi però il locale è stato rilanciato e lui è riuscito a ottenere guadagni stellari anche per via della sua comunicazione social aggressiva. Guadagni, però, che secondo gli inquirenti sarebbero frutto di attività illecite. Infatti, ora il suo regno è crollato per lo scandalo scoppiato in questi giorni.