Chi è davvero Bastian, nuovo compagno di Ilary Blasi?/ “Ha lavorato come maggiordomo”

Ilary Blasi e Bastian Muller: svelata la verità sull’imprenditore svizzero?

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembra andare a gonfie vele e prendere una piega piuttosto seria. Ma c’è sempre un alone di mistero intorno al nuovo compagno della conduttrice che, forse, è stato finalmente svelato. Il settimanale Oggi si è recato a Wächtersbach, la cittadina di origine di Bastian, conducendo un’inchiesta su di lui.

Ciò che è emerso è un’immagine molto diversa da quella che è stata diffusa fino a questo momento dai media. L’azienda in mano all’imprenditore, Pettenpohl, ormai sarebbe un’attività di famiglia che fattura poco più di 2 milioni di euro e sedici dipendenti. Inoltre, l’azienda avrebbe un debito di circa 1,5 milioni. Come riporta Gossip e Tv, il sindaco della città ha dichiarato: “Non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente”. Da quanto emerso nell’inchiesta, sembra che Bastian abbia lavorato come maggiordomo dal 2007 al 2015: “Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette”.

Ilary Blasi, San Valentino senza Bastian: “Che amarezza”

Ilary Blasi ha trascorso un San Valentino molto diverso dalle aspettative, senza Bastian, ma con le figlie Isabel e Chanel. Una festa degli innamorati tutto al femminile quello della conduttrice che ha organizzato una cena romantica con i suoi “amori” più grandi.

L’ex Letterina ha pubblicato una foto sui social, in cui si nota una tavola guarnita di petali rossi e una cena a base di sushi. Le due figlie sorridenti mentre sono con la mamma, anche se Chanel avrebbe voluto passare il San Valentino in modo diverso. “Che amarezza” scrive la figlia di Totti sui social condividendo la stessa foto di Ilary Blasi. Intanto, grande assente è Bastian che non sembra aver passato questa ricorrenza con la conduttrice. Nel frattempo, Totti e Noemi Bocchi si sono concessi una romantica fuga a Venezia.

