Anticipazioni Doppio Gioco: chi è davvero Gemini e che rapporto c’è con Daria Giraldi?

Ha preso il via questa sera la nuova fiction di Canale5 con protagonista Alessandra Mastronardi che vede nel cast anche Max Tortora, la trama è già entrata nel vivo ma dalle anticipazioni Doppio Gioco sulle prossime puntate si scopre che non mancheranno dei colpi di scena e dei risvolti spiazzanti a cominciare dalla figura controversa e misteriosa di Gemini, pericoloso criminale. Alla protagonista Daria Giraldi, giocatrice di poker condannata per truffa, viene affidato il compito di incastrarlo ma quando lo vede per la prima volta ha una strana sensazione ed è convinta di conoscerlo da tempo.

Chi è davvero Gemini e che rapporto c’è con Daria Giraldi? Dalle anticipazioni Doppio Gioco si scopre che quando la giocatrice di poker inizierà a notare delle somiglianze tra Gemini ed un uomo a lei molto vicino. Le ricorderà qualcuno del suo passato: il proprio padre. Daria infatti è orfana di madre ma ha perso il papà, anche lui esperto giocatore di poker, quando era molto piccola. Chi è davvero Gemini? A questo punto per Daria prenderà vita una nuova partita, pericolosa e rischiosa che la riguarda in prima persona, senza dire nulla a nessuno ne rivelando le sue sensazioni inizierà ad indagare. E se davvero Gemini fosse suo padre?

Gemini è il papà di Daria Giraldi? Anticipazioni bomba sulle prossime puntate

Le anticipazioni Doppio Gioco ufficiali non si spingono oltre e non svelano se Gemini è il papà di Daria Girarldi o se c’è qualcos’altro sotto. A fornire però degli interessanti spoiler sulla trama ci ha pensato l’attrice protagonista Alessandra Mastronardi in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni: “Dopo la morte del padre Daria ha imparato a cavarsela ma sempre con accanto il fantasma di questo padre perfetto che l’ha portata a scegliere di entrare in un mondo prevalentemente maschile…un giorno le sembra di rivederlo…e non diciamo altro…La ricerca del ‘padre ideale’ la porterà a trovare se stessa ed a buttare lui giù dal piedistallo su cui lo aveva messo.” L’appuntamento con la nuova fiction di Canale5 è per ogni martedì in prima serata su Canale5. Durante le quattro puntate verranno fuori retroscena dal passato e intrighi spiazzanti che, come nella più abile delle partite di poker, spariglieranno le carte della vita della protagonista per giungere alla risposta finale: Gemini è il papà di Daria Girarli in Doppio Gioco?