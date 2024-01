Chi è Debora Massari, figlia di Iginio/ Pastry chef, star del web e mamma di Lorenzo e Pietro

Chi è Debora Massari, la figlia di Iginio Massari ospite a Masterchef Italia 2024

La puntata di Masterchef Italia del 25 gennaio 2024 è pronta a regalare al pubblico tante sorprese, a partire dal ritorno di Iginio Massari. Il temutissimo giudice, pastry chef di grande fama, non sarà solo però questa volta, ma sarà accompagnato da sua figlia Debora Massari. La donna, 49 anni, è a tutti gli effetti una figlia d’arte, in quanto ha seguito le orme di suo padre ed è oggi una personalità del mondo della pasticceria.

Prima di arrivare agli alti livelli ai quali si trova oggi, Debora Massari ha ottenuto la maturità scientifica e si è poi laureata in Scienze e tecnologie alimentari con una tesi sperimentale sui lievitati. Nel 2000 ha fatto il suo ingresso ufficiale nell’azienda di famiglia. Qui si è occupata dello sviluppo dell’e-commerce e del brand Iginio Massari.

Debora Massari, figli e marito: la vita privata della pastry chef

Debora Massari ha mostrato ben presto il suo talento nel mondo della pasticceria, occupando ruoli anche molto importanti. Nel 2019 è diventata Maestro Pasticciere, entrando nella prestigiosa Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani. Oggi la figlia di Iginio Massari è parte del consiglio d’amministrazione della società di famiglia, inoltre è docente presso la 24Ore Business School.

I vari impegni non la tengono però lontana dalle apparizioni televisive. Debora Massari ha infatti partecipato, in qualità di esperta e professionista, a programmi come “The sweetman celebrities”, “Gli artisti del panettone” su Sky Uno, e “Ogni mattina”. Sarà quindi ospite di Masterchef Italia 2024. Parlando invece di vita privata, Debora è sposata e ha due figli, Pietro e Lorenzo, di cui condivide spesso scatti sul suo profilo Instagram che conta oltre 480mila follower.

