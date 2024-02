Chi è Deborah Johnson/ I genitori Wess Johnson e Marilena Ceccarelli: “Si sono lascati presto, avevo 4 anni”

Deborah Johnson, chi è la figlia di Wess Johnson e Marilena Ceccarelli

Deborah Johnson è una celebre cantante e figlia d’arte, protagonista nel 2021 a Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Il suo cognome è piuttosto noto nel mondo della musica, essendo lei figlia del grande Wess Johnson, il cantautore formatosi musicalmente a New York e che fu tra i primi a portare il rhythm and blues in Italia negli anni ’60. Ed è proprio dal padre che ha ereditato la passione per la musica, che tuttora coltiva.

La Johnson è nata dall’amore tra Wess e Marilena Ceccarelli, che tuttavia durò pochissimi anni, come da lei raccontato nel settembre 2021 in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno: “I miei genitori mi hanno concepito quando erano molto giovani, mamma 18 e papà 21, si sono lasciati presto, io avevo attorno ai 4 anni. Io vedevo papà anche dopo la separazione, non lo vedevo tutti i giorni perché si erano creati due nuovi nuclei famigliari. Mio padre mi ha spinto a cantare, per gioco quando l’estate ero con lui”.

Deborah Johnson: “Papà mi disse che ero diventata brava“

Deborah Johnson, sempre nel corso di quell’intervista, aveva anche raccontato di avere altri fratelli e sorelle, conosciuti subito dopo la morte del padre Wess: “Quando morì è arrivata un’email a mia sorella Alice di una certa Angela, scoprendo che avevamo un’altra sorella in Canada e non potevamo dire nulla visto che papà non c’era più, avrei voluto dirgli che poteva dircelo, era un’occasione per vivere una sorella. Il fratello negli Stati Uniti l’abbiamo scoperto sempre durante le condoglianze, è andata così“.

Ricordando poi il padre, rivela di aver da lui ricevuto apprezzamenti per le sue doti canore in un’occasione ben specifica: “Papà non faceva mai i complimenti, semplicemente guardava e annuiva. L’unica volta fu quando stavo facendo Domenica In e mi disse che ero diventata brava e ci rimasi perché non me l’aspettavo”.











