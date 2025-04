Deborah Lettieri, la nuova professoressa di ballo di Amici di Maria De Filippi, è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Alla vigilia della terza puntata del serale, la ballerina e coreografa è pronta a raccontare l’incredibile esperienza vissuta quest’anno nella scuola più seguita d’Italia dove si occupa, con Anna Pettinelli, di seguire il team formato da Nicolò Filippucci, TrigNO e Francesca Bosco. Durante l’avventura ad Amici, la Lettieri si è scontrata in diverse occasioni con la maestra Alessandra Celentano con cui ha avuto un durissimo confronto proprio durante il serale.

In vista della terza puntata del serale, Deborah ha pensato bene di lanciare un guanto di sfida ad Alessia, una delle concorrenti del Team di Alessandra Celentano. Per l’occasione le ballerine in sfida dovranno preparare una coreografia in stile cabaret. La coreografa ha spiegato i motivi del guanto di sfida: “il cabaret è puro spettacolo e il rischio di scivolare nel trash è assicurato”.

Deborah Lettieri e le parole di affetto per Anna Pettinelli

Se con Alessandra Celentano spesso ci sono stati dei confronti – scontri, Deborah Lettieri alla sua prima esperienza come prof di Amici di Maria De Filippi ha stretto un bellissimo rapporto con Anna Pettinelli. Dopo la seconda puntata del serale in cui si è scontrata con la maestra Alessandra Celentano, la Lettieri ha deciso di pubblicare un lungo post in cui si è espressa con parole di grande stima ed affetto per la collega Anna Pettinelli. “L’empowerment ha una colonna sonora pop, un ritmo anni ’90 senza mai prendersi troppo sul serio” – ha detto la Lettieri. La prof di ballo, parlando della Pettinelli, ha precisato – “è una donna che stimo profondamente”.

Non solo, la Lettieri ha aggiunto che Anna Pettinelli le ha ricordato che la forza è una vibrazione che attraversa ognuno di noi, un qualcosa che ci rende liberi. “Non siamo nate per stare zitte. Non siamo nate per stare composte. Siamo nate per risplendere” – ha detto la prof.