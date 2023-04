Chi è Delfina Fendi, nuova fidanzata di Alessandro Preziosi/ Il curioso “intreccio”

Alessandro Preziosi, la nuova fiamma è una “vecchia conoscenza” di un suo collega

Il circolo irrefrenabile delle indiscrezioni di gossip e cronaca rosa sembrano trovare terreno fertile in primavera, periodo per antonomasia dedicato agli amore in fiore. Tra le novità più chiacchierate degli ultimi giorni spicca la nuova storia d’amore di Alessandro Preziosi. L’attore campano è stato infatti “catturato” dalla rivista Diva e Donna in dolce compagnia; si tratta di Delfina Delettrez Fendi, già nota per una sua passata relazione con un collega dell’attuale fidanzato.

L’indiscrezione riportata da Diva e Donna, con tanto di foto che ritrae un bacio appassionato, non lascia spazio ad interpretazioni particolari. Con Delfina Delettrez Fendi l’amore sembra essere tornato a movimentare la vita privata di Alessandro Preziosi dopo un periodo durato circa due anni dove, salvo labili rumors, si è dedicato principalmente a sé stesso. La relazione tra i due incuriosisce però per un particolare aneddoto che, come anticipato, riguarda una precedente relazione di Delfina Delettrez Fendi.

Delfina Delettrez Fendi e Alessandro Preziosi: dalla storia con Claudio Santamaria alla carriera da designer

Prima di incontrare Alessandro Preziosi, ben 16 anni fa, Delfina Delettrez Fendi ha avuto una relazione con Claudio Santamaria; per l’appunto collega dell’attuale fidanzato e con il quale ha anche avuto una bambina. L’intreccio amoroso tra l’altro si infittisce con un ulteriore nodo; Santamaria ha infatti avuto una storia anche con Vittoria Puccini, poi legata proprio ad Alessandro Preziosi per diversi anni. I due attori sembrano dunque – ironicamente parlando – passarsi il testimone dal punto di vista sentimentale.

Nonostante la precedente relazione con Claudio Santamaria e ora con Alessandro Preziosi, non risulta particolarmente facile reperire notizie private sul conto di Delfina Delettrez Fendi. E’ noto che la giovane sia una stimata designer nell’ambito della moda, appartenente appunto alla famiglia Fendi. La 36enne non utilizza con particolare frequenza i social e vista la notorietà che investe il marchio di famiglia è lecito credere quanto sia accorta nel mantenere il massimo riserbo sulla sua vita quotidiana e privata.











