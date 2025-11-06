Chi è Delia Buglisi? Una delle concorrenti più interessanti di X Factor 2025. L’uso del dialetto siciliano sarà una mossa vincente?

Più che ad Amici di Maria De Filippi, i concorrenti di X Factor 2025 hanno sempre avuto una marcia in più, con la possibilità di spaziare fra i generi senza sembrare delle fotocopie. I coach li seguono passo passo, quando entrano nella squadra, e tutti sperano di poter trionfare e entrare così nel mondo della discografia, anche se non è così semplice come si pensa.

Intanto tra i concorrenti più interessanti dell’attuale edizione c’è anche Delia Buglisi, che può vantare ben dodici anni di conservatorio (pianoforte), e ha conquistato sia il pubblico sia i giudici fin dalla sua prima esibizione con il brano ‘Sakura’ di Rosalia. Si può ben vedere esibizione dopo esibizione che le sue idee sono chiare così come il suo percorso autoriale.

Delia Buglisi: l’uso del dialetto sarà l’arma vincente per trionfare a X Factor 2025?

L’uso del dialetto siciliano in alcune performance sarà l’arma vincente per sperare di trionfare a X Factor 2025? C’è chi spera di sì. Se non dovesse però trionfare ci si augura che possa trovare una sua dimensione e un suo pubblico di fedeli.

Delia Buglisi intreccia folk e cantautorato con una cifra stilistica unica ovvero l’uso del siciliano. Come si è detto poc’anzi è laureata al Conservatorio di Catania e l’anno scorso ha vinto una borsa di studio come miglior cantautrice presso Isola degli Artisti. Il suo percorso sembra seguire il solco dell’eccellenza e della particolarità, bisognerà vedere se il grande pubblico riuscirà ad apprezzarla appieno e a lungo andare.

