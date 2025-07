Demet Özdemir, chi è l'attrice protagonista nuova dizi turca Io sono Farah: carriera e vita privata: presunto flirt con Can Yaman e fidanzato Kadir Güneş

Demet Özdemir, chi è l’attrice protagonista di Io sono Farah

Io sono Farah è la nuova soap opera turca che prende il via oggi pomeriggio, lunedì 28 luglio 2025, su Canale 5 a partire dalle ore 15.45. Un prodotto nuovo di zecca e che rinnova il sempre più crescente successo delle dizi turche nel palinsesto pomeridiano della rete. Farah, il personaggio principale del nuovo serial, è interpretata da Demet Özdemir che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene.

Chi è Demet Özdemir di Io sono Farah? Nata nel 1992 a İzmit, in provincia di Kocaeli in Turchia, la carriera dell’attrice ha inizialmente preso una piega differente, dal momento che si è avvicinata al mondo della danza, altra sua grande passione. La scintilla con la recitazione è poi scoccata nel 2013 quando, alla sua prima esperienza da attrice, ha debuttato sul set della serie Sana Bir Sır Vereceğim nel ruolo di Aylin.

Successivamente sono arrivati altri grandi successi, come il ruolo di Alina ne La ragazza e l’ufficiale e di Aslı in Çilek Kokusu. Protagonista assoluta anche su Canale 5, l’attrice ha anche recitato in diverse soap trasmesse da Mediaset, da DayDreamer – Le ali del sogno, nel ruolo di Sanem, al fianco di Can Yaman, al personaggio di Zeynep in My Home My Destiny.

Demet Özdemir, vita privata: dalle voci sul flirt con Can Yaman al fidanzato Kadir Güneş

Cosa sappiamo invece in merito alla vita privata di Demet Özdemir? L’attrice è stata fidanzata con l’attore e cantante Oğuzhan Koç sin dal 2021, ma la loro relazione ha avuto breve durata: dopo la festa di fidanzamento e il successivo matrimonio, celebrati nel 2022, la coppia ha poi divorziato l’anno successivo.

Lo scorso anno si è inoltre vociferato di una presunta relazione in corso con Can Yaman, suo collega sul set di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Numerosissime le indiscrezioni sulla coppia, così come gli avvistamenti, eppure entrambi hanno sempre smentito ribadendo che tra loro intercorre una semplice amicizia (lui, peraltro, è ad oggi fidanzatissimo con la dj Sara Bluma).

E Demet? Per quanto riguarda la sua attuale vita privata, sappiamo che l’attrice è da diversi mesi fidanzata con Kadir Güneş, professione imprenditore e lontano dal mondo dello spettacolo: i due condividono una relazione molto riservata.