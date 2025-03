Chi è Demna Gvasalia, nuovo volto di punta di Gucci

Gucci cambia e il nuovo direttore creativo dell’azienda, dopo mesi di voci e indiscrezioni, è Demna Gvasalia. Un volto già noto alle grandi aziende, visto che ha ricoperto il ruolo di direttore creativo di Balenciaga, una voce divenuta sempre più crescente con il passare delle ore e che alla fine ha trovato conferme. Demna Gvasalia è riuscito a superare al fotofinish le altre ipotesi trapelate in questi mesi: lo stilista georgiano ha avuto la meglio su Hedi Slimane, a lungo dato in pole position per l’ambito ma non facile ruolo.

Fino allo scorso 6 febbraio il ruolo è stato occupato dal direttore creativo di Gucci Sabato De Sarno, in carica per due anni, dal quale la maison si è separata inaspettatamente a una manciata di giorni dalla presentazione della Fashion Week Milanese, che avrà luogo in autunno.

Demna Gvasalia si presenta a Gucci

Le prime parole del nuovo dirigente Demna Gvasalia non si sono fatte attendere dalle parti di Gucci: “Sono entusiasta ed emozionato di entrare a far parte della famiglia Gucci. È per me un onore intraprendere questo nuovo progetto del marchio che rispetto profondamente e ammiro da tanto tempo. Non vedo l’ora di scrivere insieme a Stefano e a tutto il team un nuovo capitolo della storia straordinaria di Gucci”.

Ma chi è Demna Gvasalia? Nato da madre russa e padre georgiano nel 1981 a Sokhumi, Demna Gvasalia ha abbandonato la propria casa a causa della guerra civile del 1991-93, per stabilirsi prima a Tbilisi, quindi in Ucraina, in Russia e infine a Düsseldorf, in Germania. Compie studi finanziari, ma rinuncia alla carriera bancaria per trasferirsi in Belgio per studiare presso la rinomata Accademia reale di Belle Arti di Anversa, dove si diploma.