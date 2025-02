Appuntamento da mille e una notte per Denisa Curtasu a Dalla strada al palco 2025. La giovane pianista è pronta a giocarsi le sue chance in questa finale su Raiuno, dopo aver regalato emozioni a non finire nelle puntate “eliminatorie”. La ventisettenne, pianista di strada e figlia di genitori divorziati, si è regalata un momento magico sul palco di Raiuno. Perché dopo tanti anni, finalmente, ha rivisto la sua amata mamma, che si era trasferita in Spagna assieme al fratello.

Una reunion che ha addolcito ulteriormente la qualificazione di Denisa per la finale di Dalla Strada al palco 2025, tra applausi, emozioni e occhi lucidi. Tutto è successo mentre Denisa suonava il suo pezzo al piano, lasciando di sasso i presenti. “Ed io che pensavo di passare una serata leggera…”, il commento di Valentina Persia, ospite di quella puntata.

Denisa Cartasu, chi è la finalista di Dalla strada al palco 2025: l’emozionante legame con la madre

Questa sera, venerdì 7 febbraio, si azzera tutto per Denisa Cartasu. La pianista cercherà di regalare e regalarsi lo stesso effetto sorprese con una esibizione straordinaria. La commozione della scorsa volta potrebbe essere un traino emotivo importante per convincere il pubblico a votarla. Comunque andrà, per Denisa l’esperienza nel talent di Raiuno siamo certi resterà indimenticabile.

“Non sono solo emozionata perchè riabbraccio mia madre dopo 5 anni, ma perché ogni volta che facevo un concorso di canto o di musica, pensavo quanto avrei voluto che mia madre fosse lì ad ascoltarmi”, ha raccontato la musicista nella puntata in cui si è esibita. Adesso è tutto pronto per la finale, con una tifosa in più, l’amata mamma che ha sempre creduto nelle sue capacità. Denisa Caratsu riuscirà a realizzare il sogno di una vita? Non resta che attendere, per scoprirlo…

