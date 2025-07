Denise, chi è la guardia giurata siciliana a Temptation Island 2025: dalla crisi con Marco alla voglia di risposte dopo quattro anni di relazione

Ecco chi è Denise di Temptation Island 2025: la guardia giurata fidanzata con Marco

C’è anche Denise tra le protagoniste di Temptation Island 2025, per quanto riguarda le fidanzate. Ha compiuto trentasei anni da un pezzo, lavora come guardia giurata e ha origini siciliane. Da quattro anni, ormai, fa coppia fissa con il fidanzato Marco, con cui non sta vivendo un bel periodo e per questo motivo ha deciso di mettersi alla prova nel reality sentimentale di Filippo Bisciglia. Per quanto concerne la vita privata di lei, sappiamo che vive a Roma assieme al compagno.

E’ molto legata alle sue origini siciliane ma la sua quotidianità oggi è legata alla capitale. E’ stata proprio la guardia giurata a mettersi in contatto con la produzione di Temptation Island 2025, per candidarsi assieme al suo fidanzato. Troppe cose non vanno nel loro rapporto ed è giunto il momento di arrivare a delle risposte certe.

Denise di Temptation Island 2025, profilo Instagram blindato, ma c’è un perché…

La ragazza ha sicuramente incuriosito il pubblico di Temptation Island 2025, sia per il suo temperamento sia per la sua storia. Chi ha sbirciato sui social e in particolare su Instagram è però rimasto deluso. Denise infatti ha il profilo privato, come del resto tutti gli altri partecipanti al reality, per evitare possibili spoiler una volta concluse le registrazioni del programma.

Oggi è concentratissima sulla sua relazione, ma vedremo dopo la fine di Temptation se le cose cambieranno. Di sicuro dovrà fare i conti con una maggiore popolarità e il suo profilo Instagram è già preso d’assalto dai curiosi e dal pubblico social. Al momento conta pochi follower, ma una volta terminato il percorso su Canale 5 è presumibile che il numero di fan possa crescere drasticamente.

