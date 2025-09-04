Chi è Denise Esposito, la compagna di Gigi D'Alessio: insieme dal 2020, i due si sono conosciuti e innamorati a Capri

Dal 2020 al fianco di Gigi D’Alessio c’è una donna diversa. Dopo l’addio ad Anna Tatangelo, madre del suo quarto figlio Andrea, Gigi ha trovato un nuovo amore: lei si chiama Denise Esposito ed è un’avvocatessa. Originaria di Napoli, dove è nata nel 1992, la compagna di Gigi D’Alessio è di ben 26 anni più giovane di lui: una differenza di età davvero importante che però non ha mai rappresentato un ostacolo al loro amore. Nonostante l’enorme differenza, infatti, Gigi sembra finalmente felice e sereno al fianco di Denise, come non era da tempo.

Parlando della sua fidanzata a Domenica In, l’artista ha raccontato: “Sono sereno, me lo meritavo. Questa è la cosa più bella. Quando stai bene, tutto viene bene”. Dunque, sembrerebbe che Denise Esposito abbia portato nella vita di Gigi D’Alessio una nuova luce: felicità ma soprattutto serenità. A colpire Gigi D’Alessio è stata soprattutto la riservatezza del giovane: nonostante sia molto giovane, non sembra essere particolarmente avvezza ai social network, che usa solamente per condividere immagini della loro splendida famiglia e mai per apparire in maniera eccessiva. Denise, inoltre, non sembra interessata ai riflettori: nonostante l’amore con Gigi, infatti, è molto riservata e si gode in serenità la sua famiglia e il suo lavoro da avvocato.

Chi è Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio: l’amore esploso a Capri

Denise Esposito e Gigi D’Alessio si sono conosciuti nel 2020 a Capri. Lei aveva raggiunto la splendida isola campana per assistere proprio ad un concerto di quello che poi sarebbe diventato suo marito: da sua fan è diventata però la donna che gli ha fatto perdere la testa. I due hanno allargato la famiglia poco dopo con l’arrivo di Francesco e poi ancora qualche anno più tardi con Ginevra. Una famiglia allargata ma felice che trova ogni giorno nuovi stimoli d’amore.