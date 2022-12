Denise Esposito, fidanzata di Gigi D’Alessio/ Il cantante vuole sposarla?

Chi è Denise Esposito?

Denise Esposito è la fidanzata del cantante Gigi D’Alessio, che a breve canterà sul palco di “Capodanno in musica”. Denise è una ragazza di 29 anni ed è un avvocato; ben lontana dal mondo dello spettacolo, mantiene la sua riservatezza più che può anche se sui social ultimamente si è mostrata di più, regalando ai fan lo scatto di un bacio a Capri con descrizione del cantante: “Io, te e a’ luna”. Denise e Gigi sono una coppia dal 2021, tra loro due c’è una grande differenza di età e spesso sono stati criticati per questo, c’era chi pensava che Denise volesse solo approfittare della notorietà del cantante ma tutti hanno dovuto ricredersi quando i due poco tempo dopo essersi innamorati hanno annunciato l’arrivo di un figlio!

La bella Denise infatti ha reso Gigi D’Alessio padre per la quinta volta. Gigi aveva avuto i suoi primi tre figli dalla relazione con Carmela Barbato, madre di: Claudio, Ilaria e Luca e il suo quarto figlio (Andrea) dalla famosissima relazione con la cantante Anna Tatangelo, poi Denise ha addolcito nuovamente la sua vita con l’arrivo del piccolo Francesco, che questa estate i due hanno portato in vacanza insieme agli altri figli del cantante.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, l’idea del matrimonio e la delusione di Anna Tatangelo

Tra Denise Esposito e Gigi D’Alessio come avevamo preannunciato c’è una grande differenza di età ma come forse saprete, lei non è l’unica ad essersi trovata in questa situazione. Parlando di giovani amori del cantante, non possiamo che fare il nome di Anna Tatangelo, anche lei come Denise era molto più giovane di Gigi eppure in quel caso i fan facevano il tifo per la loro storia d’amore (che a quel tempo era diventata iconica). Anna e Gigi però non si sono mai sposati, il cantante non amava l’idea di sposarsi nuovamente dopo il divorzio dalla prima moglie ma a quanto pare oggi, come ha rivelato Diva e Donna, sarebbe propenso a fare il grande passo con la sua Denise.

Molti fan pensano che la notizia possa amareggiare molto Anna Tatangelo che oltre ad essere attualmente single, circa un anno fa era rimasta molto delusa di aver saputo che l’ex sarebbe diventato nuovamente padre dai giornali e non direttamente da lui. Nonostante qualche piccola diatriba Anna e Gigi sono in buoni rapporti e lui quando viene interpellato dai giornalisti non perde mai occasione di augurarle il meglio, rimarcando il fatto che è innamoratissimo di Denise.











