Denny Mendez, chi è l’ex Miss Italia: la carriera da modella e attrice

Oggi pomeriggio a La volta buona, nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, si racconterà anche Denny Mendez: l’attrice proprio da oggi sarà nuovamente protagonista nelle sale cinematografiche nel nuovo film di Fabio Massa Global Harmony. Nata nel 1978 a Santo Domingo, la sua vita prende una prima importante svolta quando, all’età di 11 anni, si trasferisce in Italia; qui inizia il suo percorso di studi, avvicinandosi durante l’adolescenza al mondo della moda e delle sfilate e venendo successivamente eletta Miss Italia nel 1996.

Gerolamo Cangiano, chi è il compagno di Denny Mendez/ Dal primo incontro alla storia d'amore

Oltre a modella, Denny Mendez ha anche intrapreso una carriera di attrice per il cinema e la televisione. Sul grande schermo ha debuttato nel 2003 nel film Il ronzio delle mosche di Dario D’Ambrosi, seguito da Ocean’s Twelve di Steven Soderbergh del 2004. Importantissimo anche il suo impiego televisivo soprattutto in miniserie e fiction come Chiaroscuro e il biennio nel cast di Un posto al sole tra il 2003 e il 2005; inoltre, lo scorso anno, ha recitato nella seconda stagione di Storia di una famiglia perbene su Canale 5.

Oscar Generale, chi è l'ex compagno di Denny Mendez/ "L'amore è finito ma siamo in ottimi rapporti"

Denny Mendez e la figlia India Nayara: la sofferta decisione dopo la separazione dall’ex marito

Non solo modella e attrice ma anche affettuosissima mamma: Denny Mendez ha infatti una figlia, India Nayara, nata nel 2016 a Los Angeles dall’amore per l’ex compagno Oscar Generale. La coppia tuttavia si è separata (ora l’attrice è sentimentalmente legata al politico Gerolamo Cangiano) e per lei la figlia resta un vero e proprio punto di riferimento, come raccontato a La volta buona lo scorso novembre: “Lei è il mio punto di forza, il cerchio della vita; cos’è che mi commuove? Mi aiuta tanto mia figlia, anche se ha 8 anni“.

Denny Mendez, chi sono i genitori?/ "Non conosco il mio padre biologico, l'ho cercato ma non l'ho trovato"

Dopo la rottura con l’ex compagno l’attrice scelse di rimanere in Italia, rinunciando anche a lavori importanti che le erano stati proposti in America pur di seguire la crescita di sua figlia: “C’è stato un cambio di vita per mia scelta e insieme a lei e con la mia famiglia abbiamo scelto di vivere in Italia. Sono scelte che comunque si vedono, come mamma devi decidere; è stata una cosa molto difficile ma mia figlia è la priorità, mai pentita di essere tornata qui. A parte che sono vicino alla mia famiglia, e in particolare alla mia mamma, poi l’Italia mi ha dato tanto; in America invece mi sentivo isolata”.