Chi è Diana Poloni, la fidanzata di Francesco Renga: il cantante e la ristoratrice di Brescia starebbero insieme dal 2015 circa

Un grande, immenso amore, quello che ha legato Francesco Renga ad Ambra Angiolini. I due sono stati insieme più di dieci anni e hanno avuto due figli, Jolanda, che Francesco ha chiamato come la mamma persa in giovane età, e poi Leonardo. Nel 2015 la triste e inaspettata separazione. Da quel momento nella vita del cantante c’è un’altra donna. La fidanzata di Francesco Renga si chiama Diana Poloni. Ma chi è? La compagna di Renga non lavora nel mondo dello spettacolo come lui: si tratta, infatti, di una donna che lavora in tutt’altro settore, ovvero quello della ristorazione.

La fidanzata di Francesco Renga, Diana, è al suo fianco ormai da dieci anni. I due si sono legati non appena si è conclusa la storia tra l’artista e Ambra Angiolini, attrice, presentatrice nonché ex showgirl ma soprattutto mamma di Jolanda e Leonardo, i figli di Renga, ai quali lui è fortunatamente molto legato. Diana Poloni è una chef e ristoratrice originaria di Brescia, città lombarda nella quale il cantautore è cresciuto dopo il trasferimento da Udine da piccolissimo. Proprio la città di entrambi avrebbe fatto da sfondo al loro amore, facendoli conoscere e innamorare.

Chi è Diana Poloni, la fidanzata di Francesco Renga: com’è cominciato il loro amore

La storia tra Diana Poloni e Francesco Renga sarebbe cominciata quando è finito il suo matrimonio con Ambra Angiolini. Per diversi anni, però, Renga ha tenuto segreto il suo nuovo rapporto, preferendo non darlo in pasto al gossip. Ecco allora che Diana Poloni è stata “scovata” dai giornali scandalistici solamente diversi anni dopo, quando i due sono stati paparazzati a camminare insieme per le strade di Brescia. I due continuano ad essere tutt’oggi molto riservati: non amano mostrarsi insieme né pubblicare foto sui social, ma continuano a godersi il loro amore in tranquillità, come dimostra qualche sporadica paparazzata che li vede uniti e innamorati.