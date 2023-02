Chi è Diandra Luker, ex moglie di Michael Douglas/ Il retroscena sulla separazione

Michael Douglas e Diandra Luker, la separazione dopo quasi vent’anni di matrimonio

Michael Douglas è tra gli attori del panorama cinematografico statunitense più apprezzati e seguiti; la notorietà lo ha però spesso portato a fare i conti con questioni private, suo malgrado arrivate al novero della cronaca rosa. L’attore americano è legato da oltre vent’anni a Catherine Zeta-Jones, ma prima dell’attrice ha avuto una storia d’amore con Diandra Luker.

Diandra Luker è una produttrice ed ex modella americana, nota soprattutto per essere stata la prima moglie di Michael Douglas. I due si sono conosciuti negli anni ’70 quando la donna aveva solamente 19 anni e per l’attore la noterà era invece già piuttosto elevata. Il loro amore è stato suggellato dal matrimonio nel 1977, unione dalla quale è nato il loro unico figlio di nome Cameron. Dopo alcune vicissitudini di coppia, in particolare per presunti tradimenti da parte dell’attore hollywoodiano, nel 1995 tra i due è arrivata la separazione dopo quasi vent’anni di matrimonio. Ad oggi tra i due non sembrano più esserci malumori, anche per la quiete dell’attuale matrimonio di Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones; ma in passato le cose non sono andate proprio nel migliore dei modi per l’attore.

Michael Douglas e il divorzio “milionario” con Diandra Luker

La separazione tra Michael Douglas e Diandra Luker non è infatti nota unicamente per la fine di un amore particolarmente longevo, ma soprattutto per la natura economica del divorzio e per le ragioni che hanno portato alla decisione. L’attore infatti avrebbe peccato di infedeltà diverse volte, soprattutto nell’ultimo periodo della relazione; lui stesso in una vecchia intervista per il New York Daily News aveva dichiarato in maniera enigmatica: “Quel matrimonio sarebbe dovuto finire 8 o 10 anni prima“.

Le parole di Michael Douglas in riferimento al matrimonio finito con Diandra Luker mettono in evidenza come alla base della rottura ci fossero delle ruggini che andavano avanti da diverso tempo. Il clamore della separazione è inoltre riferito al valore economico corrisposto all’ex moglie dopo il divorzio: l’attore dopo la sentenza è stato costretto a sborsare addirittura 45 milioni di dollari. Cifra apparentemente astronomica ma probabilmente commisurata ai guadagni di Michael Douglas e chiaramente anche alla natura della scelta di separarsi.











