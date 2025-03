DIEGO DE VIVO È MORTO A 14 ANNI: MALORE PRIMA DELL’ALLENAMENTO

Diego De Vivo è morto a 14 anni, una tragedia gravissima ha colpito la scuola calcio Cantera Napoli, il club per il quale giocava questo giovanissimo talento stroncato da un malore che lo ha colpito appena prima di cominciare l’allenamento di ieri sera, mercoledì 26 marzo 2025. Diego De Vivo stava per entrare in campo, come tantissime altre volte nella sua purtroppo brevissima vita, quando si è sentito male, di fatto sotto gli occhi dei genitori che erano presenti in tribuna.

I tentativi di soccorso sono stati immediati da parte di allenatori e dirigenti, ma non c’è stato nulla da fare. Gianluca Festa, presidente della Cantera Napoli, interpellato dai media locali, ha detto per Internapoli.it: “Abbiamo fatto di tutto per rianimarlo, credetemi. Abbiamo applicato massaggi cardiaci, usato il defibrillatore. Ma purtroppo non è bastato. Il tempo di girarsi ed è andato a terra. Mi sono accorto subito che la situazione fosse grave, il ragazzo già quasi non c’era più. Diego se n’era praticamente già andato”. Ovviamente la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta, si dovrà procedere con l’autopsia alla salma di Diego De Vivo, a disposizione degli inquirenti, ma a quanto si è appreso finora non risulta che il ragazzo avesse problemi fisici o cardiaci pregressi.

DIEGO DE VIVO È MORTO A 14 ANNI: CHI È IL GIOVANE DELLA CANTERA NAPOLI

Diego De Vivo era un attaccante, a 14 anni il calcio era la sua grande passione e la Cantera Napoli era la sua seconda famiglia, avendo giocato fin da subito per questo club. Originario della zona occidentale di Napoli, era di sicuro un talento molto interessante, tanto che parlava di un interessamento da parte di club come Napoli, Genoa e Juventus per i propri settori giovanili e qualche settimana fa aveva già effettuato un allenamento con le giovanili dell’Empoli.

Il presidente Festa lo ha voluto descrivere come un bravissimo calciatore, ma soprattutto come un ragazzo d’oro. “Mai una parola fuori posto, mai un problema, sempre estremamente educato”, sempre nelle parole del presidente Festa. Comprensibili il dolore e lo choc di tutti i compagni di squadra e delle loro famiglia, la Cantera Napoli ha comunicato l’immediata sospensione di tutte le attività a tempo indeterminato e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato il saluto a Diego De Vivo.

