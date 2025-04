Tutto su Diego Di Fazio, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nella stagione attualmente in corso di Uomini e donne, sono diversi i nuovi cavalieri che hanno scelto di mettersi in gioco e provare a cercare l’amore in tv. Tra i cavalieri che, sin dalle prime puntate hanno conquistato la simpatia del pubblico, ma anche di Tina Cipollari e Gianni Sperti, c’è sicuramente Diego Di Fazio. Il cavaliere ha 43 anni ed è di Roma. Alle spalle ha un matrimonio finito da cui sono nati due figli, un maschio e una femmina di 11 e 13 anni, di cui è follemente innamorato e con i quali spesso si mostra sui social. Inoltre, è il titolare di una ditta di tendaggi nel capoluogo del Lazio.

Single da diverso tempo, ha deciso di provare a cercare una donna con cui costruire una storia a Uomini e donne. Le prime frequentazioni, tuttavia, non sono andate nel migliore dei modi e a spiegare il perché è stato lui stesso in studio.

Diego Di Fazio e la frequentazione con Isabella a Uomini e Donne

Diego Di Fazio vorrebbe una donna con cui andare a convivere, ma conquistarlo non è affatto facile. “Ho gusti un po’ difficili. Vorrei una donna che mi tenesse testa, sono un tipo che si annoia facilmente. Poi, un altro aspetto è sicuramente quella della passionalità e dell’intesa. Ma se dobbiamo parlare di avventure… Ci vuole il commercialista per tenere il conto!, sono le parole del cavaliere.

Dopo essere uscito con diverse dame con le quali non è nato nulla, è rimasto per qualche puntata nel parterre senza uscire con nessuna. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 11 aprile 2025, torna al centro dello studio per raccontare la frequentazione con Isabella con la quale c’è stato anche un bacio.