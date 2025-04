Tutto su Diego Di Fazio, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne arrivati in trasmissione nella stagione attualmente in corsa spicca anche Diego Di Fazio, 43enne romano, titolare di una ditta di tendaggi, papà di due bambini a cui è profondamente legato e alla ricerca dell’amore. Diego, sin dal suo arrivo nel parterre, è uscito con diverse dame tra le quali anche Sabrina Zago con cui, però, la frequentazione è finita anche se, ad oggi, tra i due, resta l’affetto e il rispetto. Diego, poi, è uscito con altre dame anche se, nelle ultime settimane ha scelto di dedicarsi alla conoscenza con Isabella.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 29 aprile 2025/ Cristina attacca Gianmarco, Isabella contro Diego

Quest’ultima è una delle nuove dame che si è messa in mostra sia per la conoscenza, oggi finita, con Giuseppe, sia per le discussioni con Tina Cipollari. Tra Diego e Isabella sembrava andare tutto a gonfie vele fino alla dichiarazione di lui che, in studio, ha confessato di aver avuto un’intimità con la dama.

Uomini e Donne, Angela Caloisi e Paolo Crivellin quando si sposano: data del matrimonio/ Tutto sulle nozze

Diego Di Fazio e Isabella: nuovo scontro a Uomini e Donne

Dopo lo sfogo di isabella nella puntata di Uomini e Donne del 28 aprile 2025 durante la quale la dama ha raccontato di avere dubbi sul futuro del cavaliere e di essere delusa dalle dichiarazioni sulla loro intimità, nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, martedì 29 aprile 2029, Diego e Isabella tornano al centro dello studio per parlare del loro rapporto.

Dopo un botta e risposta inizialmente tranquillo, tra i due parte un forte litigio. Tra la dama e il cavaliere volano parole forti e il rapporto tra i due sembra ormai giunto al capolinea. A commentare la lite sono anche Gianni Sperti e Tina Cipollari che si schierano con il cavaliere non credendo alle parole della dama.

Anticipazioni Uomini e Donne: bacio Morena Farfante e Francesco R., nata una coppia/ Chi è il nuovo cavaliere