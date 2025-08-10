Chi è Diego di San Giuliano, nipote di Wanda Ferragamo: "L'azienda oggi è diversa dagli Anni Sessanta, è un brand che fa total look e non solo..."

Chi è Diego di San Giuliano, nipote di Wanda Ferragamo? Questa sera, a partire dalle ore 20.15, si tornerà a parlare della storica casa di moda fiorentina fondata dall’indimenticato Salvatore nel 1927 e trasformata dalla consorte, dopo la sua scomparsa, in un marchio di straordinario impatto a livello internazionale, simbolo non solo di innovazione, ma pure di eleganza e di ricerca nel design: infatti la puntata di “Illuminate” che andrà in onda tra poco si concentrerà sulla vita di Wanda, morta nel 2018, e capace dal 1960 di proseguire la storia imprenditoriale cominciata dal marito. E se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo acceso i riflettori sui sei figli della coppia, qui scopriamo qualcosa di più sui loro nipoti, di cui si sa meno. Ma Chi è Diego di San Giuliano, nipote di Wanda Ferragamo, e cosa sappiamo della sua vita e del suo privato?

Per raccontare chi è Diego di San Giuliano, nipote di Wanda Ferragamo, e scoprire qualcosa di più sulle sue origini e cosa fa oggi dobbiamo innanzitutto fare un piccolo salto indietro nel tempo e ricostruire il quadro genealogico di questa emozionante storia non solo a livello imprenditoriale (che ha quasi un secolo di vita) ma pure famigliare, dal momento che oramai siamo arrivati alla terza generazione di Ferragamo. Come ricorda infatti la pagina di presentazione di “Illuminate”, presentando il docu-film che racconta proprio del talento e del grande rigore morale di lady Ferragamo, non solo come imprenditrice ma pucome madre, nel prendere in mano le redini dell’azienda, il film si alterna ad altri contributi (non solo ufficiali) grazie agli stessi nipoti.

IL NIPOTE DI SALVATORE FERRAGAMO: “OGGI REALIZZATO IL SUO SOGNO DI…”

“Parallelamente alle sequenze di fiction, il racconto si arricchisce anche di materiali di archivio, di filmati di famiglia e istituzionali e dei contributi di testimoni illustri tra cui Carlo Conti, la figlia Giovanna Gentile Ferragamo, i nipoti Ginevra Visconti e Diego di San Giuliano”: scoprendo chi è Diego di San Giuliano, nipote di Wanda Ferragamo, possiamo premettere che Ginevra Visconti è la figlia di Fulvia Ferragamo, scomparsa nel 2018 a 67 anni a causa di una malattia, mentre Diego Paternò Castello di San Giuliano (questo il suo nome completo) è figlio invece di Fiamma, altro volto storico della griffe e pure lei venuta a mancare prematuramente nel 1998 a soli 57 anni per via di un tumore. Stando a quanto riportano vari media, nonostante la terza generazione sia rappresentata da oltre venti persone, sono solo loro due, assieme a James Ferragamo, figlio di Ferruccio, gli esponenti di questa generazione presenti in azienda per volere proprio dell’ex presidente. “Ferragamo è diverso dagli Anni Sessanta, l’azienda oggi è un brand che fa total look: non più solo scarpe ma si è espansa nel mondo e ha realizzato il sogno del fondatore di vestire la donna dalla testa fino appunto alle scarpe” ha detto qualche tempo fa in un’intervista.

Tuttavia, le cose sono cambiate di recente, come riporta “il Giorno’, in una assemblea degli azionisti nel 2021 in cui era stato rinnovato il CdA: il passaggio di mano di Ferruccio al fratello Leonardo in veste di presidente ci aiuta a raccontare qualcos’altro su chi è Diego di San Giuliano, dato che in quella circostanza era stato deciso anche che la sua uscita dal Consiglio sarebbe avvenuta assieme alla sorella Giovanna Ferragamo e proprio al figlio di Fiamma Ferragamo e nipote di Salvatore. Di lui sappiamo che deve il suo nome a una famiglia nobiliare dato che è figlio del marchese Giuseppe di San Giuliano, col quale Fiamma (sposata nel 1969) aveva avuto tre figli, ovvero Marta e Giulia oltre a Diego. È interessante notare che anni fa Drusilla Foer, non ancora celebre come oggi, inviò un ironico video-messaggio di auguri a Diego di San Giuliano per il suo 40esimo compleanno e che il sito del ‘Corriere’ descrive così: “Un ritratto irreverente e pungente da parte dell’alter ego di Gianluca Gori, proiettato all’esclusiva e storica festa al Crisco Club di Firenze”.