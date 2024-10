Diletta Leotta chi è? Da Miss Italia alla conduzione de La Talpa

È un periodo d’oro per Diletta Leotta fresca di matrimonio con il marito Loris Karius e mamma della figlia Aria nata nel 2023 a breve sbarcherà su Canale5 alla conduzione de La Talpa, progetto importante. Ma chi è Diletta Leotta? Nata a Catania il 16 agosto 1991, inizia la sua carriera nel 2010 in vari programmi di Antenna Sicilia. Nel 2011 sbarca in Mediaset per condurre la trasmissione Il compleanno di La5 e nello stesso anno diventa meteorina in Sky Meteo 24 mentre dal 2017 conduce il programma radiofonico 105 Take Away con Daniele Battaglia.

Diletta Leotta, La talpa quando inizia e concorrenti/ Il cast: personaggi famosi e...

La svolta nella carriera di Diletta Leotta si ha nel 2020 quando co-conduce una puntata del Festival di Sanremo di Amadeus, il monologo sulla ‘bellezza che capita’ tuttavia le attira molte critiche da stampa e media oltre che meme e sfottò sul web. Conduttrice di punta di DAZN con il commento di tutte le partite di Serie A, adesso Diletta Leotta sarà la conduttrice de La Talpa, storico adventure game Mediaset che dopo anni di assenza finalemente tornerà in onda nelle prossime settimane con un cast di primo piano e tante novità.

La Talpa, Diletta Leotta ha fatto il primo spoiler nelle storie di Instagram/ La location segreta e il cast

Diletta Leotta e le difficoltà di conciliare famiglia e lavoro: “Ormoni mi hanno mandata in tilt”

Diletta Leotta oggi sarà ospite nel salotto di Verissimo. Non è la prima volta che la conduttrice di DAZN rilascia un’intervista nel talk di Silvia Toffanin. In passato durante l’intervista aveva rivelato le difficoltà nel conciliare la vita da mamma con il lavoro: “Sono cresciuta con una madre che è una supereroina: ha preso una laurea con quattro figli e ha sempre lavorato. Vedendo lei ho creduto che noi donne potessimo essere madri e professioniste in completa nonchalance. Invece quando mi ci sono ritrovata è stato molto diverso.” E subito dopo ha spiegato meglio: “Con gli ormoni sballati non ero lucida. E io, che sono una pianificatrice seriale, se non ho ogni cosa sotto controllo vado in tilt.”