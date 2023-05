Chi è Diljá, Islanda/ In gara con “Power” all’Eurovision 2023

Tra i tanti artisti in arrivo a Liverpool per la semifinale di Eurovision 2023 troviamo anche Diljá. La cantante rappresenterà l’Islanda con il suo nuovo Power”. Diljá è entrata nella scena musicale islandese all’inizio del 2023 proprio con questa canzone, con cui si esibì a “Söngvakeppnin” (Finale nazionale islandese. Farsi un nome sui grandi palcoscenici a volte può essere un processo scoraggiante, ma Dilja è diventata rapidamente una delle cantanti preferite dai fan per il suo messaggio di miglioramento del sé e di rivendicazione del proprio potere, che ha colpito profondamente il popolo islandese.

Diljá, chi è la rappresentante dell’Islanda in gara ad Eurovision 2023

A rappresentare l’Islanda ad Eurovision 2023 sarà la cantante Diljá. Diljá Pétursdottir, conosciuta semplicemente come Diljá, è nata il 15 dicembre del 2001 a Kopavogur. L’artista si è fatta conoscere per la prima volta dal pubblico partecipando al talent show Island Got Talent nel 2015; nel marzo del 2023, Diljá ha preso parte alle finali di “Söngvakeppnin”, il festival utilizzato per selezionare il rappresentante islandese all’Eurovision Song Contest. Dal 2020, Diljá si è trasferita a Copenaghen, in Danimarca, dove alterna i suoi studi e la sua grande passione: il canto. Al di fuori dal palco, Diljá è una studentessa universitaria di fisioterapia e un’atleta che si dedica al CrossFit. Autoproclamatasi “nerd dell’Eurovision”, Diljá ha sempre sognato di rappresentare il suo paese, l’Islanda, in questa competizione di fama internazionale.

La canzone con cui si esibirà Diljá ad Eurovision 2023, “Power”, è stata scritta e prodotta dal magnate del pop islandese Palmi Ragnar Arsgeirsson, che ha scritto, tra le altre cose, anche la canzone Unbroken per Maria Olaf all’Eurovision Song Contest 2015. Tra i paesi più piccoli che partecipano all’Eurovision, l’Islanda è senza dubbio il paese più popolare nella competizione (raggiungendo il 96,4% di share nell’ultima notte del 2022). Nel 2022, l’Islanda ha partecipato all’Eurovision Song Contest con il trio di Systur (Sigga, Beta ed Elín Eyþórsdóttir), piazzandosi 23 ° con Með hækkandi sól (Rising Sun). Dall’introduzione delle semifinali nel 2004, la nazione nordica si è qualificata per 11 finali su 18.

Diljá, significato della canzone “Power”, Eurovision 2023

“Power” di Diljá è una potente canzone di rottura che esplora il concetto di risolvere una relazione tossica che non ha più uno scopo positivo. Il testo del brano all’Eurovision 2023 suggerisce che la cantante ha mantenuto un legame romantico troppo a lungo, trattando la persona come un’ossessione e vedendola come parte di sé. Tuttavia, l’eroina ora decide di lasciare andare il partner per permettergli di vivere la propria vita. Diljá trasmette agli ascoltatori una sensazione di presa di potere, la consapevolezza che questa persona ora è libera e indipendente.

Il ritornello rafforza questa idea: la cantante ha attraversato un processo di guarigione e si è tolta un peso invisibile dalle spalle, ora pronta a prendere il controllo della sua vita, degli amici e di altre relazioni. Nel complesso, “Power” è un messaggio di liberazione, che incoraggia gli ascoltatori a trovare la forza interiore per lasciare andare le relazioni tossiche mentre si impara ad amare prima di tutto se stessi. Il messaggio edificante della canzone è rivolto a chiunque stia cercando di uscire da una relazione tossica e riconquistare il proprio potere personale.

Il video ufficiale di Power di Diljá, Eurovision 2023

