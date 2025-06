All’anagrafe Rocco Maurizio Anaclerio, per tutti semplicemente Dj Ringo. Dalla provincia di Milano alla conquista degli States con il sogno di vivere i musica. Tra i disc jockey più iconici del panorama italiano come testimoniato dall’epopea dell’Hollywood Rythmoteque; un locale nato nell’87 da un’idea condivisa con Roberto Galli e Giorgio Baldaccini e che divenne presto baricentro della movida milanese di quegli anni. Presto è sbarcato anche nel mondo delle emittenti radiofoniche e della tv conducendo, ancora oggi, diversi programmi di intrattenimento e di grande successo. Per non farsi mancare nulla, Dj Ringo è arrivato anche sul set: al cinema lo abbiamo visto in particolare in una celebre pellicola di Jerry Calà, ‘Vita Smeralda’.

Con una carriera scandita dalla musica, dalla piacevole frenesia del successo ottenuto con merito e soprattutto con abilità che ancora oggi – seppur non come ai fasti di un tempo – ancora sono evidenti, Dj Ringo non può che vantare anche un vero e proprio arsenale di ricordi e aneddoti. Lui stesso a Il Messaggero aveva raccontato di quando letteralmente rischiò la vita negli USA a causa di una ‘scappatella’ sbagliata. Era da qualche anno negli States e anche lì il successo era stato travolgente; però, una notte d’amore con la donna sbagliata sancì la fine del suo impero musicale oltreoceano: “Andai a letto con l’amica di una mia ex, lei confessò tutto il suo compagno che era un boss locale… Mi dissero che voleva spararmi e che dovevo sparire subito!”.

Dj Ringo, dal patrimonio ‘dissipato’ all’amore: la storia con Elenoire Casalegno e l’attuale fidanzata Rachele Sangiuliano

Sulla cresta dell’onda non è facile tenere l’equilibrio, soprattutto quando le forze in campo sono numerose e convergenti. Lo ha spiegato Dj Ringo in passato parlando non solo del suo patrimonio in termini di quantità ma soprattutto di come spesso, in particolare tra gli anni ottanta e novanta, lo abbia sperperato non proprio in maniera oculata: “Ho speso miliardi!” – raccontava a Mowmag in un’intervista di qualche anno fa – “Auto, donne, viaggi… E’ stato un momento esaltante della mia vita, mi sono divertito ma poi sono rimasto senza una lira; però è stato figo, non rinnego nulla”.

L’amore non è da escludere nella vita piena vissuta da Dj Ringo come testimoniato dai diversi aneddoti riguardanti la cronaca rosa. La liaison forse più nota e anche longeva è quella con Elenoire Casalegno con la quale ha dato alla luce anche la sua prima e unica figlia, Swami. Successivamente – per circa 4 anni – è stato legato alla pallavolista Francesca Piccinini; ora l’amore splende al fianco di Rachele Sangiuliano che tra l’altro condivide la medesima passione sportiva della sua ultima ex fidanzata.