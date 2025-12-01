Chi è Dolce Dona? È la concorrente del Grande Fratello Kosovo che arriverà in Italia stasera per sbaragliare le carte

Gli autori del Grande Fratello stanno sparando le ultime proverbiali cartucce anche se il destino del format è ormai segnato e la finale è sempre più vicina. un miracolo, comunque, che sia durato così a lungo dato che gli ascolti sono stati bassissimi. Come annunciato nell’ultima diretta da Simona Ventura entrerà nella casa più spiata d’Italia una concorrente direttamente dall’edizione del Kosovo: si tratta di Dolce Dona.

E chi sarà mai questa ragazza? Si sa soltanto che ha trent’anni, è una content creator molto seguita sui social. È stata scelta per partecipare all’edizione italiana solo perché parla in maniera molto fluente la lingua. Non ci sarà nessuno scambio proprio perché i concorrenti avrebbero serie difficoltà con la lingua straniera.

Dolce Dona entra nella casa del Grande Fratello con una missione

Ebbene sì, Dolce Dona entrerà nella casa del Grande Fratello, anche se non si sa quanto durerà questa sua permanenza. Di certo ha una missione: scompigliare un po’ le carte, fare spettacolo, insomma creare delle dinamiche che rendano un minimo interessante le ultime battute di quest’edizione condotta da Simona Ventura.

Quali tensioni creerà la concorrente nella casa? Le donne proveranno gelosia? E gli uomini le cadranno ai piedi oppure rimarranno sulle loro? Non si sa, ma resta il fatto che stasera arriverà una ventata d’aria fresca. Appassionata di viaggi e del buon cibo, molto legata alla sua famiglia, è innamorata persa del suo nipotino al quale potrà raccontare questa sua nuova esperienza in Italia.

