Chi è Domenico Giugliano, ex marito di Valentina Vezzali/ L’ex calciatore: “E’ una donna impegnativa…”

Domenico Giugliano, ex marito di Valentina Vezzali: uniti dalla passione per lo sport

La passione comune per lo sport potrebbe essere stata la miccia che diversi anni fa ha propiziato il legame tra Valentina Vezzali e l’ormai ex marito Domenico Giugliano. Lei è tra i volti più iconici dello sport italiano, con riferimento al settore della scherma; lui invece si è dilettato per tutta la sua carriera nel mondo del calcio, prima come protagonista nel rettangolo di gioco nel ruolo di centrocampista e poi come tecnico e vice allenatore.

La carriera di Domenico Giugliano – ex marito di Valentina Vezzali – si è focalizzata principalmente nei campionati minori dove si è formato come centrocampista a tutto campo. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Napoli ha poi girato diversi club tra Serie C e Lega Pro prima di passare, al termine della sua carriera, a dedicarsi al ruolo di allenatore e vice.

Valentina Vezzali, il rapporto con l’ex marito Domenico Giugliano: “Andiamo più d’accordo di prima…”

Nel merito della vita privata di Domenico Giugliano – ex marito di Valentina Vezzali – non sono reperibili informazioni ulteriori se non in riferimento alla liaison con la schermitrice. I due sono convolati a nozze nel 2002 costruendo per 15 anni una famiglia florida e felice, impreziosita dalla nascita di due splendidi figli: “L’ho conosciuta nel 1999 e aveva già vinto molto… Ero sicuro che avrebbe avuto una carriera ricca di successi” – ha dichiarato l’ex calciatore in un’intervista del 2016, prima della separazione, riportata da Tag 24 – “… Nella vita è come in pedana, va sempre a mille è sempre sul pezzo. E’ una donna impegnativa non solo con i bambini ma anche con me che sono il marito. D’altra parte chi vuole ottenere il massimo nel lavoro è così anche in altri ambiti”.

Nonostante un idillio durato quasi vent’anni, nel 2017 Valentina Vezzali e Domenico Giugliano sono giunti alla separazione. Stando ad un’intervista della sportiva, sono comunque rimasti in ottimi rapporti soprattutto per amore dei figli. “Siamo separati ma i figli sono la cosa più importante per noi, quindi il nostro rapporto è molto sereno. La domenica mangiamo insieme e lui può vedere i bambini ogni volta che vuole. Anzi, in questo periodo andiamo più d’accordo di prima e vogliamo continuare a farlo per i figli”.











