Domenico Vaccaro, l’acrobata a caccia di un sogno

C’è anche l’acrobata Domenico Vaccaro tra i protagonisti della finale di Dalla strada al palco 2025. Il talento tranese sogna in grande dopo aver fatto un figurone nella puntata di riferimento. Una puntata in cui il concorrente ha coinvolto persino Bianca Guaccero, con riscontri totali da parte del pubblico. Il ‘flag man’, così chiamato per la sua dote di eseguire movimenti artistici e acrobatici sollevando il corpo, ha già vinto il titolo al “Belgium’s Ghost Talent” e questa sera, venerdì 7 febbraio, spera di ripetersi.

“Quando mi esibisco il mio corpo vibra ed è così che trasmetto la mia passione”, ha raccontato il concorrente davanti alle telecamere di Raiuno. Una passione tangibile ed un talento fuori dal comune, sono queste le chiavi con cui Domenico Vaccaro punta alla posta grossa in palio.

Domenico Vaccaro, chi è il finalista di Dalla strada al palco 2025: la stupenda dedica alla madre

“Il bello di questa disciplina è che quando mi esibisco per strada sembra tutto molto semplice ma in realtà non lo è, dietro c’è tanto allenamento, concentrazione, dedizione e resilienza”, sottolinea giustamente il finalista di Dalla Strada al Palco 2025. Tutto può sembrare facile, ma l’esecuzione non lo è affatto e richiede grande forza, resistenza e appunto il talento.

Nella puntata in cui si è esibito, Domenico ha fatto una bellissima dedica all’amata mamma, la persona che più di ogni altra ha creduto in lui. E questa sera, molto probabilmente, sarà in prima fila a tifare per lui. “Il riferimento più importante della mia vita è mia madre, lei dopo la scomparsa del mio papà ha cresciuto quattro figli da sola è stata forte in tutti i sensi”, ha detto il possente Domenico Vaccaro.