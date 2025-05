Che Floriana Secondi sia un personaggio diretto e senza filtri, si sapeva da tempo: già dai tempi del Grande Fratello, vinto nel 2003, la romana si è mostrata come una donna che non aveva paura di dire la sua. E, quanto emerso dall’intervista di “Belve”, lo dimostra bene. La donna ha parlato infatti a Francesca Fagnani del figlio, Domiziano, rivelando delle cose inedite con una rivelazione inaspettata. “Lo portai da un prete esorcista” ha raccontato l’ex concorrente romana del Grande Fratello. Ma come mai il figlio di Floriana Secondi è stato portato dall’esorcista? “A tre anni mi disse ‘l’erba sono i capelli del mondo’, avevo paura”. Dunque è stata una frase del figlio a portare la Secondi a prendere la decisione di farlo vedere da “un esperto” ha raccontato la vincitrice del GF nel 2003.

Chi è il fratello di Floriana Secondi: “Ho scoperto da grande di averlo”/ “Mi somiglia molto”

Domiziano, il figlio di Floriana Secondi, è nato dalla storia con Mirko Fantini, il suo ex compagno: “Tante volte si vergogna di me, siamo diversi” ha raccontato Floriana Secondi. E ancora, la ex GF ha raccontato: “È troppo serio, è nato vecchio”. Dunque Domiziano sarebbe molto diverso dalla mamma, che invece è sempre molto solare, energica e divertente, come ha mostrato durante la sua avventura al Grande Fratello ormai più di venti anni fa.

Floriana Secondi: “Ho scoperto di avere un fratello”/ “Mia madre lo diede in adozione, ora ha 38 anni…”

Chi è Domiziano, il figlio di Floriana Secondi: la dedica alla mamma a L’Isola dei Famosi

Domiziano, il figlio di Floriana Secondi, si è visto in alcune occasioni in televisione, come nel caso della partecipazione della mamma a L’Isola dei Famosi nel 2022. Il ragazzo, in quell’occasione, aveva dedicato alla madre delle parole speciali e ricche di amore: “Sono felice e orgoglioso di te” aveva detto Domiziano. Il loro rapporto sembra essere dunque davvero molto buono: per Floriana Secondi, Domiziano è una spalla, un punto di riferimento, il suo primo grande amore, che durerà in eterno.