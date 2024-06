Chi è Donald Renda, nuovo batterista di Vasco Rossi/ L’annuncio dopo l’addio di Matt Laug

Per questa sera l’attenzione è tutta dedicata al docufilm che racconta il concerto di Vasco Rossi Live al Circo Massimo; evento risalente al 2022 e che ha fatto la storia della musica per numero di fan e per il fatto di essere il primo maxi evento musicale dopo le regole ferree dovute alla pandemia. Un occhio va anche al tour 2024 del rocker che donerà ai fan una grande novità sul palco: il nuovo batterista Donald Renda.

Erano diversi anni che Vasco Rossi si era affidato alle magistrali e inconfutabili qualità di Matt Laug. Quest’ultimo però ha deciso di lasciare il rocker lasciando spazio, per la prima volta dopo oltre vent’anni, ad un artista italiano: Donald Renda è il nuovo batterista di Vasco Rossi. La notizia è ufficiale dopo i rumor sul possibile approdo di Mike Terrana, smentiti direttamente dai profili social del rocker.

Donald Renda, collaborazioni di spicco e primo singolo inciso da nuovo batterista di Vasco Rossi

Ma chi è Donald Renda, nuovo batterista di Vasco Rossi? Stiamo parlando di un artista che vanta collaborazioni eccezionali nell’industria pop e nella scena musicale italiana in generale. Nel tempo ha avuto modo di lavorare con alcuni degli artisti emergenti del momento: da Annalisa a Tananai, passando per Emma Marrone. Ma non mancano nel suo palmarès anche collaborazioni con vere e proprie icone della musica italiana: Gianni Morandi, Patty Pravo e Biagio Antonacci.

Donald Renda – nuovo batterista di Vasco Rossi – è originario di Lamezia Terme (Calabria) e a quanto pare – già prima degli annunci ufficiali – aveva inciso in studio con il rocker uno degli ultimi singoli: “Gli sbagli che fai”. A questo punto, non vediamo l’ora di apprezzare il sound e il suo tocco caratteristico nel pieno del tour 2024 di Vasco Rossi che si concentrerà con ben 7 date a San Siro (Milano) e 4 al San Nicola di Bari.

