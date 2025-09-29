Chi è Donatella Mercoledisanto, nuova concorrente del Grande Fratello: dal fidanzato alla vita privata, tutto quello che c'è da sapere.

Tra le concorrenti del Grande Fratello, pronta ad aprire un nuovo ed importante capitolo della sua vita tuffandosi totalmente nella casa più famosa d’Italia, c’è anche Donatella Mercoledisanto il cui ingresso nella casa dalla porta rossa è stato annunciato in anteprima da Davide Maggio. Un nome, quello di Donatella Mercoledisanto, sconosciuto alla maggior parte del pubblico ma che è presente negli ambienti giudiziari pugliesi. Il passato di Donatella, infatti, non è stato facile per le scelte del padre. Il suo cognome, infatti, è presenti in tanti articoli legati alla criminalità organizzata.

Il papà, scomparso da tempo, di Donatella Mercoledisanto che, entrando al GF spera di farsi conoscere per la persona che, staccandosi da tutto, ha costruito un percorso di vita lontanissimo da quello del padre, è stato un pentito di mafia. Il cognome della concorrente del Grande Fratello è presente negli articoli legati al clan Strisciuglio, una delle organizzazioni criminali più radicate a Bari.

Chi è il fidanzato di Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello

Della vita privata di Donatella Mercoledisanto non si sa assolutamente nulla: chi è curioso di scoprire se la concorrente del Grande Fratello sia fidanzata, sposata o se abbia figli, dovrà aspettare la sua presentazione ufficiale come nuova inquilina della casa più famosa d’Italia. Donatella, infatti, pare non abbia neanche un profilo social attivo e, diversamente dagli altri concorrenti del reality, di lei si da davvero pochissimo.

L’annuncio della sua presenza, tuttavia, ha già scatenato la curiosità del pubblico che spera di scoprire qualche curiosità su di lei già questa sera per poi entrare avere più informazioni, anche sul suo passato, nel corso dei prossimi 100 giorni, il tempo massimo di permanenza nella casa per i concorrenti del Grande Fratello di Simona Ventura.

