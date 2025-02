Donatella Milani, chi è e carriera della cantautrice: il successo con Pupo

Donatella Milani nel corso della sua carriera, soprattutto tra gli anni ’80 e ’90, si è distinta non solo come cantante ma anche come autrice, mettendo la sua firma su brani poi diventati iconici nel panorama musicale italiano. Nata nel 1963 a Montevarchi, in provincia di Arezzo, sin da bambina si è avvicinata al mondo della musica appassionandosi di canto e partecipando allo Zecchino d’Oro all’età di 4 anni: un debutto da giovanissima, sino ai primi grandi successi che arriveranno negli anni ’80.

Come autrice si è distinta e viene ricordata in particolare per aver scritto, nel 1980, il brano Su di noi diventato presto un capolavoro del repertorio artistico di Pupo, nonché ispirato alla loro relazione sentimentale di quegli anni. “Pupo cercava una corista, ho iniziato con lui a 17 anni“; ha raccontato la cantautrice a La volta buona lo scorso novembre. La hit nacque quasi per caso: “Tutte le serate io da dietro la macchina gli mettevo il mio registratore all’orecchio per fargli sentire tutte le mie canzoni; un giorno inchioda la macchina sull’autostrada, accosta e mi dice: ‘Questo è un pezzo forte’ e da lì è nato ‘Su di noi’”.

Dopo il grande successo di Su di noi come autrice, Donatella Milani si è focalizzata principalmente sulla carriera da cantante. Nel 1982 ha trionfato al Festival di Castrocaro con Perché mi sento sola, l’anno successivo ha preso poi parte al Festival di Sanremo piazzandosi seconda con Volevo dirti, tornando poi in gara nel 1984 con Libera. A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 si è invece focalizzata sulla carriera di autrice, soprattutto a fronte di uno stop al canto causato da un problema alle corde vocali.

Più di recente, nel 2019, ha invece preso parte al programma di Rai 1 Ora o mai più, la perfetta occasione per rilanciarsi nel mondo della musica dopo tanti anni e sotto la guida di un’artista del calibro di Donatella Rettore. Tuttavia il loro sodalizio nella trasmissione si incrinò a causa di un’accesa lite in puntata, legata ad alcune critiche che la Milani aveva mosso nei confronti della sua coach; alla fine, però, tra le due è arrivata la riappacificazione.

