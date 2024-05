Chi è Dove Cameron, fidanzata di Damiano David dei Maneskin/ Lo ‘sfogo’ per i paragoni con Giorgia Soleri

Da diversi mesi Damiano David – frontman dei Maneskin – vive la sua nuova realtà sentimentale al fianco di Dove Cameron: la fidanzata del cantante condivide con lui la passione per la musica oltre ad essere particolarmente nota anche nel mondo della recitazione. La relazione sembra procedere a gonfie vele e le turbolenze del passato dopo la rottura con Giorgia Soleri sembrano ormai più che acqua passata.

Ma chi è Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin? Ci pensa il settimanale Oggi ad offrire un excursus professionale e relativo alla vita privata della giovane che da tempo ha conquistato il cuore del cantante. Come anticipato, la sua carriera è divisa tra recitazione e musica: il ruolo più noto è quello nella serie Disney “Liv e Maddie” dove appunto interpreta una delle gemelle. Non meno nota e rilevante è la parte di Mal, figlia di Malefica nella saga “Descendants”.

Dove Cameron, dal suicidio del padre ai disturbi alimentari

Dove Cameron – fidanzata di Damiano David dei Maneskin – vanta un discreto successo anche sui social. Attualmente arriva a circa 48 milioni di follower e – come racconta il settimanale – avrebbe dunque superato una star internazionale del calibro di Britney Spears. A dispetto di una carriera professionale più che florida, non sono mancati i momenti di estrema difficoltà e sofferenza nella vita della giovane attrice e cantante.

La conosciamo come Dove Cameron, ma non tutti sanno che prima il suo nome era “Chloe”; la scelta di cambiare – come racconta il settimanale Oggi – nasce dal voler omaggiare il suo amato papà dopo il tragico suicidio di alcuni anni fa. La fidanzata di Damiano David dei Maneskin ha anche sofferto di disturbi alimentari arrivano – racconta il magazine – a nascondere tutti gli specchi presenti in casa. Per quanto riguarda le vicende sentimentali, prima del cantante italiano è stata legata al collega Thomas Doherty; liaison seguita da quella con Ryan McCartan. Ad oggi, la sua priorità è il rapporto con Damiano David e ‘guai’ a fare paragoni con l’ex fidanzata Giorgia Soleri: “Quesll’atteggiamento tutto patriarcale di dover mettere in competizione due donne, che in competizione non sono, per un uomo” – affermava Dove Cameron sui social – “Lasciateci vivere, per favore”.

