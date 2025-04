Gerardina Trovato sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi, martedì 8 aprile 2025, su Rai Uno. La nota cantante è nata a Catania il 27 maggio 1967 e fece il suo esordio nel 1996 tra le nuove proposte al Festival di Sanremo, dove conquistò non poco successo grazie al suo incredibile talento. Per qualche anno ha conquistato un successo dopo l’altro, dopodiché è sparita all’improvviso dal mondo della musica.

Perchè Gerardina Trovato è assente a Ora o mai più?/ Marco Liorni svela il motivo: "Ha deciso che..."

Il motivo della sua lunghissima assenza? Dopo essere diventata famosa Gerardina Trovato ha iniziato a soffrire di ansia, lei stessa ha raccontato che i veri artisti nascono iper vulnerabili, iper sensibili, per loro è tutto ‘iper’ e possono vivere male alcune cose che per altri non hanno nessuna importanza.

Gerardina Trovato "Malattia? Errore medico", confessione choc a Verissimo/ "Paralizzata per otto mesi"

Gerardina Trovato e gli anni difficili dopo l’enorme successo: restò anche paralizzata

Nei mesi scorsi a Verissimo la cantante siciliana ha fatto sapere che c’è molto pregiudizio nei confronti degli artisti, a parer suo i medici pensano sempre che assumono o hanno assunto delle droghe. Quando decise di rivolgersi ad un medico le sono stati dati una serie di farmaci, anche per disturbi bipolari che lei non ha. Lei si è fidata e ha preso le medicine, però erano sbagliate e le hanno causato gravi danni.

La terapia sbagliata l’ha fatta rimanere paralizzata per ben otto mesi, poteva solo muovere il collo, a suo padre però non disse nulla per non farlo preoccupare. Dopo 8 mesi finì in ospedale per acidosi al fegato, lì uno psichiatra indagò sui farmaci che stava assumendo e quando si è messo in contatto con il suo medico lui ha ammesso di aver sbagliato. In quella occasione il medico le diede una nuova cura che pian piano l’ha riportata in piedi. A dicembre Gerardina Trovato si è esibita su Rai 2 nel programma di Enrico Ruggeri Gli occhi del musicista e oggi tornerà sul piccolo schermo a La Volta Buona, svelerà nuovi progetti lavorativi? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Gerardina Trovato, chi è la cantante/ "Ho avuto un rapporto complicato con mia madre, sono stata male"