Milly Carlucci, volto accreditato della scuderia Rai, ha un marito bellissimo: ecco chi è e che cosa fa.

Attualmente alla guida di Sognando…Ballando con le stelle Milly Carlucci è tra le conduttrice tv maggiormente accreditate. Volto della scuderia Rai da diversi anni, riesce sempre a conquistare il pubblico ottenendo dati d’ascolto rilevanti. Vanta una carriera eclettica, ha condotto diversi format, ma negli ultimi anni si è dedicata soprattutto al talent di ballo, considerato tra i programmi di punta della Rai.

Personaggio estremamente riservato, Milly non ama esporre la sua vita privata. Si è impegnata per crescere i suoi figli lontano dai riflettori e le sue uscite con il marito Angelo Donati sono rare e occasionali. I due sono sposati da diversi anni e ancora oggi sono molto uniti. Sono una coppia consolidata che difficilmente ha fatto parlare di se. Nel 1985, quando Milly ha sposato Angelo, all’epoca già imprenditore di successo, aveva 35 anni.

La conduttrice non ha nascosto che nel corso del matrimonio ci sono stati dei momenti difficili, ma entrambi si sono impegnati per superarli. Milly avrebbe anche voluto un terzo figlio, ma il marito si è opposto, temeva di non avere più l’età per fare il padre, pensiero che la Carlucci non ha condiviso. Ma chi è e che cosa fa Angelo Donati: di che cosa si occupa l’imprenditore?

Angelo Donati, chi è il marito di Milly Carlucci

Il marito di Milly Carlucci non fa parte del mondo dello spettacolo e l’incontro con Milly è stato occasionale. Nato nel 1948 è laureato in ingegneria all’’Università la Sapienza di Roma. Dopo aver concluso gli studi ha vissuto per un periodo negli Stati Uniti dove ha fatto una serie di esperienze professionali. In seguito è tornato in Italia e ha fondato la Donati s.p.a, una società immobiliare che opera anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Oggi la figlia Angelica lo affianca in azienda e ha già ricevuto diversi riconoscimenti. A quanto pare Donati ha conquistato la conduttrice con il suo senso dell’umorismo, ma anche con il suo fascino. E’ ancora oggi un uomo bellissimo e affascinante, perfetto per affiancare l’eleganza di MIlly Carlucci. Quest’ultima non ama parlare del suo privato, ma in una recente intervista ha ammesso che tra lei e il marito c’è sempre stata una certa complicità.

Milly Carlucci: “Io e Angelo ci siamo sposati coscienti delle responsabilità”

“Siamo sempre stati complici anche se siamo molto diversi, il che ci rende complementari. e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori”, ha dichiarato la Carlucci. La conduttrice di Ballando con le stelle ha poi rivelato che quando lei e Angelo si sono sposati erano coscienti che l’unione avrebbe cambiato il loro modo di vivere.

Inoltre sapevano che diventare genitori avrebbe comportato una serie di responsabilità: “Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli.” I due lo scorso anno hanno accompagnato la figlia Angelica all’altare e non sono riusciti a trattenere la commozione. La primogenita ha sposato Fabio Borghese, l’uomo ha 58 anni, 20 più di lei, e ha una relazione importante alle spalle da cui sono nati tre figli.