Eddie Brock, chi è il cantante e ospite di Amici 25:" Mi hanno scartato tre volte dal programma"

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Amici, il cantante e re dei social ha spopolato negli ultimi tempi su TikTok, riuscendo a raccogliere numeri davvero eccezionali. E non tutti sanno che nel suo passato c’è stata la possibilità di entrare a far parte proprio del talent di Canale Cinque di Maria De Filippi.

Per ben tre volte Eddie Brock ha tentato di entrare nel programma di Canale Cinque, ma sempre con esito negativo. Insomma, niente da fare per lui che però non si è mai abbattuto ed è riuscito a costruirsi una carriera speciale grazie al mondo dei social. In una intervista concessa tra le colonne del noto portale Fanpage, Edoardo Iaschi ha raccontato:

“Sono stato scartato tre volte da Amici. Perché devi essere portato per quelle situazioni. Tutti pensano che sia la via facile, ma non lo è per niente” le parole del ragazzo che non si è abbattuto e grazie ai sacrifici e al talento è riuscito a guadagnare tante soddisfazioni.

Eddie Brock e il ritorno ad Amici come ospite

Edoardo Iaschi era tornato a parlare dopo il decollo della sua carriera della possibilità di tornare ad Amici come ospite una volta, una sorta di rivincita dopo aver trovato le porte del talent condotto da Maria De Filippi chiuse. In una intervista concessa a Fanpage, Eddie Brock ha ammesso:

“Come ospite sarebbe una soddisfazione enorme. Non solo per me, ma anche per mia sorella e le persone a cui voglio bene. Entra nelle case degli italiani, è come Sanremo” le parole di Eddie Brock che oggi sarà proprio uno degli ospiti di onore del talent. Un inno al coraggio e alla voglia di non mollare mai.