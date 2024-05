Chi è Eden Golan, Israele/ Significato del brano Hurricane, sarà fischiata in semifinale Eurovision 2024?

Israele è stato il primo Paese non europeo a partecipare all’Eurovision Song Contest, a partire dal 1974. L’EBU glielo ha consentito poiché l’emittente televisiva israeliana era già uno dei suoi membri. La presenza di Israele quest’anno è più che controversa, in quanto si tratta di un Paese in guerra e molte sono state le proteste e i richiami al boicottaggio.

Non solo, il testo del brano portato all’Eurovision 2024, nella semifinale di giovedì 9 maggio dalla rappresentante del Paese, è stato rimandato indietro due volte, in quanto i riferimenti all’attuale situazione erano troppo espliciti e l’EBU non accetta brani con istanze politiche. Alla fine comunque, Eden Golan rappresenterà coraggiosamente Israele con il brano Hurricane: non sarà facile per lei.

Eden Golan, chi è la rappresentante di Israele, in gara all’Eurovision 2024

Cantautrice e attrice di straordinario talento, la cui fama ha ormai varcato i confini nazionali e vincitrice di Rising Star nel 2018, Eden Golan ha rapidamente scalato le vette del successo pubblicando album di platino. Ora è una superstar affermata, idolo delle nuove generazioni.

La sua musica è un vortice travolgente, in cui pop, rock e venature soul si fondono in un sound unico e dirompente. Melodie orecchiabili ed emozionanti, testi come fotogrammi di vita reale. Performance sceniche da cardiopalma, grazie a una presenza carismatica fuori dal comune.

La cantante, in merito al suo difficile compito, ha recentemente dichiarato di essere pronta ad essere fischiata. Comprende la situazione e cercherà semplicemente di dare il massimo e andare avanti, facendo musica e continuando a vivere.

Eden Golan, significato della canzone Hurricane, in semifinale all’Eurovision 2024

Più volte rivisto, il testo finale di Hurricane è una tempesta di emozioni che travolge e non lascia indifferenti. Partendo da un’intensa quiete, cresce in un crescendo dirompente di pathos e intensità vocale. La voce di Eden si fonde con una melodia struggente, dando vita a un’atmosfera densa e commovente.

Il testo evocativo racconta la forza interiore che guida l’uomo oltre gli ostacoli più insormontabili. La capacità di rialzarsi dopo ogni uragano della vita, grazie alla resilienza e alla determinazione più profonde. Una ballata coinvolgente che arriva dritta al cuore di chi l’ascolta.

Il video di Hurricane, di Eden Golan, in semifinale all’Eurovision 2024













