Chi è Edoardo Bennato e perché si è allontanato dalla tv

Edoardo Bennato è il protagonista del documentario Rai Sono Solo Canzonette, evento che andrà in onda mercoledi 19 Febbraio 2025. Lo abbiamo visto come ospite all’ultimo Festival di Sanremo ed ora ci sarà un documentario sulla vita e sulla storia privata dell’attore, protagonista della storia recente della musica italiana e andiamo a vedere chi è Edoardo Bennato. Il noto cantautore nasce il 23 Luglio 1946 a Bagnoli, un quartiere a ridosso di Napoli e che è riuscito ad unire un mix di musiche, avvicinando la musica popolare napoletana a generi come il Blues ed il rock. Comincia la sua carriera nel 1973 con l’album Non farti cadere le braccia e dopo qualche anno la sua musica esplode.

Guendalina Tavassi, chi è?/ Dal Grande Fratello al 'matrimonio' alla Maldive con il compagno Federico Perna

Negli anni 70′ e 80′ ha riscosso grande successo e tra i vari brani c’è appunto l’album Sono Solo canzonette ispirata al noto personaggio Peter Pan con Edoardo Bennato che vuole mostrare la vita in maniera gioiosa e comunque piuttosto libera. In questo album ci sono canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana come Il Gatto e la Volpe o anche L’Isola che non c’è. Nel 1990 pubblica Notti Magiche insieme a Gianna Nannini, brano che farà sognare milioni di italiani ai Mondiali di calcio del 1990. L’arista forma un’importante coppia con Silvana, al punto che i due sono legatissimi alla figlia Gaia, messa al mondo nel 2005 e che ha ereditato i tratti della madre.

Fratelli Edoardo Bennato, chi sono Eugenio e Giorgio/ Gli inizi nella musica con il Trio Bennato

Edoardo Bennato tra talento e vita privata

Negli ultimi tempi abbiamo visto Edoardo Bennato meno presente sulla scena della musica italiana e qualcuno ha parlato anche di problemi di salute ma lui ha sempre smentito e in generale – come abbiamo visto a Sanremo – lui è sempre apparso sulla scena musicale nostrana. La sua famiglia vede tanti musicisti e c’è una passione innata per la musica, con in particolare la madre che spinse molto i figli a coltivare le proprie passioni.

Edoardo Bennato è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ha sposato Pietra Montecorvino e successivamente ha avuto una bella relazione con Paola Ferri, giovane studentessa che fece innamorare il cantante. I due furono coinvolti in un grave incidente con Bennato che riportò diverse fratture mentre Paola venne a mancare. Dopo quel giorno Edoardo Bennato ha parlato davvero poco della sua vita privata e si è fatto sentire per la sua passione per la musica. Una passione durata anni e che vede ancora oggi protagonista Edoardo Bennato, uno dei principali artisti sulla scena italiana e internazionale.

Carlo e Adele, chi sono i genitori di Edoardo Bennato/ "Mamma? Rimpiango non abbia conosciuto mia figlia"