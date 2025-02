Chi è Edoardo Bove e cosa gli è successo: il grave malore durante Fiorentina Inter

Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina, a cui è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo dopo un grave malore in campo, sbarca a Sanremo 2025. Questa sera, sabato 15 febbraio, il giocatore ventiduenne dei viola è pronto a raccontarsi davanti a milioni di spettatori e al direttore artistico della kermesse, Carlo Conti. “Quando l’ho chiamato chiedendogli se gli facesse piacere venire a trovarci al Festival. Mi ha subito detto sì”, ha rivelato il presentatore del Festival di Sanremo.

Il centrocampista della Fiorentina ha trascorso due settimane di degenza in ospedale, dopo il malore in campo accusato lo scorso dicembre durante la quattordicesima giornata di Serie A. Ancora un rebus il suo futuro nel mondo del calcio, ma al momento la Fiorentina ha deciso di rispettare il contratto. Chiaro che il sogno di Bove è tornare in campo, ma ad oggi è prematuro sbilanciarsi.

Edoardo Bove a Sanremo 2025: il sogno di tornare in campo al più presto

Per restare in contatto coi compagni ed essere coinvolto nel mondo viola, Edoardo Bove continua a rendersi utile, arbitrando le partite di allenamento e facendo un po’ da tramite tra calciatori e allenatore, aiutando gli acquisti di gennaio ad integrarsi. Questa sera a Sanremo 2025 non si sbilancerà sul suo futuro, ma stando alle anticipazioni condividerà gli insegnamenti tratti da quest’esperienza così segnante, ma anche l’importanza dei sogni.

Edoardo Bove, infatti, vuole presto tornare in campo. Ricordiamo che il centrocampista è stato acquistato dai toscani con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Roma, per una cifra vicina a 10.5 milioni di euro. Non dovesse trovare spazio in Italia, nei prossimi messi, potrebbe trasferirsi altrove, dove è permesso giocare col defibrillatore.

