Tutto su Edoardo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, dopo barbara De Santi, chiude anche con Cinzia.

La presenza di Edoardo nel parterre del trono over di Uomini e Donne ha immediatamente conquistato le attenzioni delle dame tra le quali la prima ad essere rimasta affascinata dal suo sguardo è stata Barbara De Santi. Pur essendoci pochissime informazioni personali, il cavaliere si candida a diventare uno dei protagonisti indiscussi del dating show di canale 5.

Di Edoardo che dovrebbe avere intorno ai 50 anni, non si conosce la professione così come il passato sentimentale. Occhi profondi, look casual-sportivo e con un carattere deciso, Edoardo ha cominciato l’avventura in trasmissione uscendo proprio con Barbara De Santi che, dopo la fine della storia con Ruggiero D’Andrea, ha scelto di rimettersi nuovamente in gioco.

Edoardo tra Barbara De Santi e Cinzia a Uomini e Donne

La conoscenza tra Edoardo e Barbara De Santi è finita per scelta della dama che non si è sentita particolarmente apprezzata e considerata dal cavaliere. La dama, così, nel confronto al centro dello studio, ha chiuso subito la frequentazione e, nonostante i consigli di Maria De Filippi che l’ha esortata a ripensarsi, non è tornata sui propri passi.

Nella puntata di Uomini e donne del 4 dicembre 2025, Edoardo torna al centro dello studio e, di fronte a lui, non c’è solo Barbara ma anche Cinzia, un’altra dama del parterre con la quale, tuttavia, è ugualmente finita la frequentazione. Per il cavaliere, dunque, le prime due conoscenze nella trasmissione non si sono concluse con un lieto fine ma la sua avventura, essendo appena cominciata, gli regalerà sicuramente ulteriori sorprese.

