Tutto su Edoardo, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce con Barbara De Santi.

Un giovane e aitante signore è arrivato nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Si chiama Edoardo, ha un look casual e giovanile e si presente con tutto il suo fascino con cui ha conquistato le attenzioni di Barbara De Santi. Di Edoardo, tuttavia, non ci sono ancora molte informazioni. Al di là dell’avvenenza fisica, non si sa quanti anni abbia il cavaliere che, tuttavia, dall’aspetto fisico, dovrebbe avere intorno ai 50 anni. Non ci sono informazioni, invece, sulla sua vita professionale e sul suo passato sentimentale.

L’avventura di Edoardo nel parterre del dating show di canale 5 è appena cominciata e comincia con la conoscenza di Barbara De Santi che, tornata in trasmissione dopo la fine della storia con Ruggiero con cui aveva lasciato il programma nella scorsa stagione, ha scelto di provare a tuffarsi in una nuova conoscenza.

Edoardo e la conoscenza con Barbara De Santi: tutto finito a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 26 novembre 2025, Edoardo si accomoda al centro dello studio per confrontarsi con Barbara De Santi. La frequentazione tra il cavaliere e la dama è iniziata nel migliore dei modi ma qualcosa infastidisce la dama e in studio nasce una discussione in seguito alla quale Barbara decide di chiudere subito.

Barbara, in studio, afferma di volere accanto un uomo sicuro e deciso, caratteristiche che non sembrerebbe vedere in Edoardo. Lo studio, tuttavia, rumoreggia e gli stessi opinionisti la criticano per essere troppo puntigliosa portando, poi, gli uomini ad allontanarsi. Maria De Filippi interviene chiedendole se sia sicura di voler chiudere avendo davanti un bravo signore e che, forse, ancora sotto pressione per la situazione della sorella, non è serena. Barbara, però, nega ma non sembra intenzionata a tornare sui propri passi.

