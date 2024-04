Chi è Edoardo Franco: dopo Masterchef il sogno di un ristorante/ Perchè va concorrente all’Isola dei Famosi?

Edoardo Franco è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 il cui nome ha scatenato la curiosità del pubblico sin dall’annuncio. Edoardo, infatti, prima di accettare di partecipare all’Isola ha conquistato la simpatia del pubblico partecipando e vincendo Masterchef Italia. Classe 1996, Edoardo Franco si appassiona alla cucina sin da quando era piccolissimo e, subito dopo il diploma, decide di lasciare l’Italia per inseguire il suo sogno. Si trasferisce in Scozia e poi in Germania lavorando come biker e barman per poi decidere, dopo anni, di tornare a vivere in Italia.

Avendo la passione per la cucina, decide di partecipare alle selezioni per Masterchef Italia superando le audizioni e conquistando la fiducia dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sin dalle prime puntate per poi portare a casa anche la vittoria. Oltre al montepremi, pubblica il suo primo libro di ricette dal titolo ‘Daje! La mia cucina senza confini’. Partecipa, anche ad altre trasmissioni televisive come Le Iene.

Edoardo Franco all’Isola dei Famosi 2024? Il motivo è…

Nonostante sia diventato un personaggio televisivo, il sogno di Edoardo Franco resta quello di aprire un ristorante tutto suo. “Adesso devo lavorare sull’autodisciplina, vorrei girare il mondo e assaggiare i piatti di altre culture, poi mi piacerebbe fare uno stage in una cucina stellata. Ora so solo cucinare, non ho le capacità di gestire un locale, ma sicuramente nel mio lontano futuro vorrei avere un ristorante dove non farò delivery perché il concetto alla base della cucina è quello di stare insieme”, si legge in un’intervista su lacucinaitaliana.it.

Un sogno che potrebbe diventare reale con la partecipazione come concorrente all’Isola dei Famosi 2024 dove potrebbe battere la concorrenza portando a casa la vittoria e il conseguente montepremi, ma perché Edoardo ha accettato di partecipare al reality? Franco ha spiegato di voler sperimentare uno stile di vita totalmente diverso dal suo.











